¡Es oficial! Cruz Azul se despide de Vicente Sánchez luego de un torneo de ensueño

Tal y como se venía anunciando desde hace un par de semanas, Vicente Sánchez deja la dirección técnica de Cruz Azul luego de haber hecho un torneo destacado en el que se alcanzó la fase de semifinales en la Liga MX y se logró la corona en la Copa Campeones de la Concacaf.

Mediante un comunicado en redes, el equipo de la Noria destacó que por mutuo acuerdo la relación entre el uruguayo y el club se disolvió. Asimismo, se le agradeció su entrega y compromiso, destacando los grandes números que alcanzó y los logros antes mencionados.

“CF Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, hoy ha concluido la gestión del profesor Vicente Sánchez como responsable de nuestro primer equipo varonil. Su trabajo y de cuerpo técnico institucional fue fundamental para la obtención de la séptima Copa de Campeones de la Concacaf en la historia del Club”, se puede leer en el comunicado.

Es importante destacar que este mismo informe da a conocer que Sánchez no se mantendrá en el equipo. Recordar que por un tiempo se mencionó que la alternativa que se le presentaría a Vicente para quedarse en la Noria serían volver a la Sub 23 o convertirse en auxiliar del siguiente estratega, algo que parece no haber aceptado pactando su salida definitiva.

¿Quién tomará la dirección técnica de Cruz Azul?

Si bien no se han dado datos oficiales sobre las intenciones del club, sí se ha revelado de forma extraoficial que la platicas con Nicolás Larcamón están a punto de cerrarse. Al parecer, Cruz azul pagará la cláusula de salida de 2-5 millones de dólares para hacerse con sus servicios y este podría llegar la siguiente semana.

“En próximos días se informará a la afición y medios de comunicación el nombramiento del nuevo director técnico del primer equipo varonil, así como de la integración de su cuerpo técnico, quienes se sumarán al proyecto deportivo institucional”, compartieron en redes.