¡Lo que hubiera sido! Efraín Juárez revela que tan cerca estuvo Carlos Vela de Pumas

Este mercado de fichajes sin duda está regalando una lluvia de sorpresas los aficionados, gracias a que los equipos de la Liga MX se muestran dispuestos a dar la campanada con nombres importantes. Uno de estos fue Pumas, escuadra que en busca que un nuevo buen torneo, se interesó en Carlos Vela.

El atacante, que fue deseo de muchos equipos en la Liga MX previo a su retiro e incluso cuando tuvo meses de inactividad, fue llamado en su momento por Efraín Juárez con la intención de que se volviera cabeza de proyecto de cara a un Torneo Apertura 2025 plagado de retos; sin embargo, la respuesta fue sorpresiva.

Fue en una entrevista con el periodista Gustavo Mendoza de Fox Sports, que el estratega universitario se sinceró sobre la situación y reveló que a pesar de haberlo buscado con fuerte intención de devolverlo al primer plano, este le reveló que se iba a retirar.

“Yo le hablé y le dije: ‘te voy a traer a Pumas, yo te voy a hacer jugar en México’. Me contestó algo muy bonito y al final me dijo ‘me voy a retirar’. Me escribió otra cosa muy bonita y me dijo ‘si se hubieran dado otras circunstancias, me hubiera encantado que me dirigieras”, confesó el entrenador.

¿Carlos Vela tuvo otra oportunidad de jugar en México?

Como ya mencionamos, el talento extraordinario que mostró el mexicano lo convirtió en uno de los futbolistas más codiciados en la MLS y la Liga MX. Concretamente, en México Carlos Vela tuvo la oportunidad de llegar a Rayados, Chivas y Cruz azul, equipos que lo buscaron en repetidas ocasiones, pero sin éxito.

El último intento de estos fue el año anterior, cuando Rayados y cruz Azul se disputaban su carta con ofertas interesantes, pero al jugador nunca le intereso volver a México luego de quedar libre tras su segunda etapa en LAFC.