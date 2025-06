¿Bottas lanza dardo a Checo en la carrera por Cadillac?: “No tengo millones para pagar un asiento con patrocinios”

Las carreras en el calendario de la Fórmula 1 siguen pasando y mientras eso sucede, la incógnita de quienes serán los pilotos de Cadillac en la siguiente temporada va en aumento. Si bien Checo Pérez apuntaba a ser el gran favorito de la nueva escudería, otros nombres como el de Valtteri Bottas han levantado la mano, incluso dejando mensajes contundentes en su postulación.

Recientemente, el piloto finlandés, que actualmente se encuentra a en las reservas de Mercedes, habló sobre la posibilidad de ser elegido como el nuevo volante de la escudería naciente. Sobre esto, expresó que su experiencia podría ser clave para ser un serio candidato al asiento.

¿Qué mencionó Valtteri Bottas?

“Me imagino que mi experiencia ayudaría porque he corrido con tres equipos diferentes y uno de ellos tuvo mucho éxito (Mercedes). Estoy en una buena posición, lo veo como un proyecto muy interesante, un equipo estadounidense, quizá con una visión diferente del deporte”, aseguró en el podcast Beyond The Grid.

Asimismo, Bottas se encargó de lanzar un escandaloso comentario en el que señaló que la disciplina automotor está plagada de política y aunque no tiene millones para “pagar” un asiento, si hay personas que estarían dispuestas a seguirlo.

El piloto filandés Valtteri Bottas del equipo Sauber de la Fórmula Uno en el paddock el jueves 28 de noviembre del 2024 antes del Gran Premio de Qatar. (AP Foto/Darko Bandic) AP (Darko Bandic/AP)

“La experiencia siempre puede ayudar, pero hay mucha política en este deporte. Yo no tengo decenas de millones para pagar un asiento. Depende del equipo, pero tengo algunos socios personales que podrían seguirme, pero no como otros. Vamos a esperar a ver cómo van las cosas. Nunca se sabe si se abre alguna oportunidad”, sentenció el piloto.

Es importante mencionar que este comentario se puede interpretar como una referencia al mexicano Checo Pérez, quien se sabe es seguido por varios patrocinadores e incluso significó un duro golpe para Red Bull tras su salida por la partida de una fuerte inyección de dinero.