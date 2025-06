Worlds Collide: Dominik Mysterio reta a Octagón Jr. a una lucha por el campeonato en MITB

El primer evento de la WWE en conjunto con la Triple A, Worlds Collide, está siendo un rotundo éxito, ya que luchas de alto calibre han puesto de pie a todos los aficionados y han dejado cierta sorpresa debido a que momentos impensados se han desencadenado. Uno de estos es el sucedido en uno de los primeros combates, mismo en el que Dominik Mysterio estuvo presente para retar a Octagón Jr. en MITB.

Fue durante la lucha de tercias de Latino World Order (Dragón Lee, Cruz del Toro y Lince Dorado) vs. Octagón Jr., Aero Star y Mr. Iguana, que la cámara mostró como dentro del público se encontraba Mysterio unto a Liv Morgan disfrutando de la función.

Sin embargo, su presencia no solo fue para ver los combates, sino también para encararse con algunos talentos mexicanos. Uno de ellos fue Octagón Jr., con quien intercambio palabras de manera airada durante la lucha, para posteriormente subir al ring y retarlo directamente en Money in the Bank.

Al término de su combate, Mysterio decidió entrar al ring y golpear a Octagón Jr., ante esto, los jueces y compañeros del mexicano intervinieron para separar a los luchadores. Sin dudarlo, el miembro del Día del Juicio tomó el micrófono y lanzó el reto.

“Tú y yo en Money in the Bank”, fueron las palabras que encendieron la arena y modificaron la cartelera del gran evento. Mencionar que la WWE decidió realizar el mismo día y en la misma ciudad Worlds Collid y MITB, por lo que ambos gladiadores darán de que hablar más tarde.

¿Otros mexicanos estarán en Money in the Bank?

La aparición del Amo de los Ocho Ángulos en el evento asegura una gran participación azteca, ya que a él se suman Penta Zero Miedo y Andrade, quienes estarán en la lucha por el maletin ante otros cuatro grandes luchadores.