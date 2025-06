Javier Aguirre explota contra la Selección Mexicana tras goleada ante Suiza

Tras la derrota del conjunto mexicano en el partido amistoso ante Suiza, el director técnico Javier Aguirre criticó el rendimiento que mostraron sus jugadores, pues luego de cerrar el marcador 2-4, dio por hecho que el combinado nacional necesita una mejor preparación para disputar los partidos en la Copa Oro 2025.

En conferencia de prensa, el estratega mexicano mencionó que no todo está perdido, ya que estos partidos de preparación le sirven para analizar a cada uno de los jugadores, con la finalidad de conseguir un mejor resultado en duelos que definan el futuro del Tri.

“Yo siempre he dicho que ante la adversidad conoces a la gente y con un marcador tan fuerte en contra, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera y eso quiero. No me gusta perder, pero que se vea qué jugador tiene tamaños para superar una derrota. Hay cosas rescatables, pero cuando te meten 4, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa y mejorar”, declaró Javier Aguirre, quien también midió el rendimiento de su guardameta Tala Rangel, ya que fue una pieza clave en el resultado del equipo.

“Se pone buena la lucha porque tenemos tres porteros distintos y nos aportan cosas. Hay una enorme armonía, entrenan, se dan la mano, pero con respeto y amistad. En la portería estoy tranquilo. Hoy el Tala en uno se lo podríamos recriminar, pero es un amistoso”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

El Tri tendrá la oportunidad de medirse en otro duelo amistoso ante Turquía, que se jugará el martes 10 de junio de 2025, en el Kenan Memorial Stadium. Este partido será el último antes del inicio de la Copa Oro, con el que también Javier Aguirre podrá determinar quienes formarán parte del once inicial.

El partido está programado a las 18:30 horas, tiempo centro de México, y será transmitido en por Canal 5, TV Azteca 7, TUDN y Vix.