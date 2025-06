Penta y Octagón Jr. sufren escandalosas derrotas en sus combates de Money in the Bank

Octagón Jr. y Penta Zero Miedo

Una vez más, los fanáticos de la WWE han quedado impresionados gracias al evento especial de este mes, Money in the Bank, mismo que ha dejado resultados brutales con su gran cartelera; sin embargo, no todos han quedado satisfechos con los mismos, ya que el público mexicano vio caer a dos de sus referentes en el ring.

En primera instancia, debemos hablar de la aparición de Penta Zero Miedo en la contienda por el maletín de Dinero en el Banco. Mucha expectativa había sobre el resultado que pudiera dar el originario de Ecatepec, pero lamentablemente para sus expectativas, otros implicados, como Seth Rollings y Solo Sikoa, recurrieron a sus facciones para ampliar sus oportunidades.

El combate parecía muy entretenido para los fanáticos por la actividad de los implicados, pero de un momento a otro, esto terminó gracias a la intervención de Jacob Fatu, JC Mateo, Bron Breakker y Bronson Reed, quienes tuvieron un choque de poder a poder que dejó el camino abierto a Solo Sikoa.

Sorpresivamente, Jacob Fatu traicionó a Sikoa y al final fue Rollings el que aprovechó la oportunidad y se quedó con el maletín, superando a los mexicanos, Andrade y Penta Zero Miedo.

¿Cómo fue el debut de Pentagón Jr. en MITB?

Luego de haber dado una gran muestra de su talento en Worlds Collide, Pentagón Jr. decidió aceptar el reto de Dominik Mysterio a un combate por el Campeonato Intercontinental.

Su esperanza estaba puesta en una gran actuación para dar la campanada en el evento; sin embargo, esto no pudo ser posible debido a que a pesar de haber dominado el combate, al final una artimaña del campeón le otorgó la posibilidad de retener el cinturón y cortar las esperanzas del mexicano en su gran debut en solitario en la WWE.