Santiago Giménez: “Me fui con una sensación amarga”

(Photo by Chris Gardner/Getty Images)

La Selección Mexicana volvió a la actividad previo al inicio de la Coa Oro; sin embargo, su regreso a las canchas no fue el esperado, obteniendo una dura derrota a manos de Suiza por marcador de 4-2. Este encuentro estuvo plagado de errores del combinado Tricolor, pero también de momentos importantes como el término de la sequía de goles de Santiago Giménez.

El delantero azteca no ha tenido un rendimiento destacado con el representativo, pero ello, el término de su racha negativa significó una buena noticia para los aficionados. Lamentablemente, esta no se pudo dar en un mejor marco, dejando al jugador con un sabor amargo tras su participación.

En una entrevista posterior al duelo en el Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City, Utah, el jugador del AC Milan explicó que si bien se siente contento con el gol que se suma a su cuenta personal, lo importante en la Selección es ganar y por eso se retira con una sensación agridulce.

“Increíble el sentimiento de marcar con la Selección Mexicana. Del primer tiempo me fui con una sensación amarga. Hubiera preferido la victoria 100%“, apuntó el canterano de Cruz Azul.

Asimismo, Giménez habló de la competencia que ahora mismo se tiene en la zona del ataque, ya que parece ser que la dupla Raúl Jiménez y Santiago sigue en prueba, teniendo como variantes un solo punta y nombres como Ángel Sepúlveda, por lo que esperan seguir mostrando su buen nivel.

“Lo que importa es ganar, no importa quién haga los goles. Somos un equipo, con Raúl me he entendido bien. Estamos en un buen nivel y queremos demostrarlo“, señaló el delantero mexicano.

¿Cómo fue el gol de Santiago Giménez?

Al 51′, con el marcador adverso por la mínima, Santiago Giménez aprovechó una serie de rebotes en el área y tras un disparo de Raúl. El delantero del AC Milan se levantó y con la cabeza mando la bola al fondo dando el 1-1.

Mencionar que también marcó un segundo gol más adelante en el partido, mismo que significaba la voltereta, pero este fue anulado por fuera de lugar.