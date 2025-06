¡Con tecnología de primer mundo! Así será el Estadio Guadalajara rumbo al Mundial 2026

A un año para presenciar uno de los eventos más importantes en el mundo del futbol, el Mundial 2026, en el cual México será uno de los anfitriones. Uno de los recintos que tendrán sede de cuatro partidos es el Estadio Akron, mismo que tendrá modificaciones en su nombre, pues pasará a llamarse Estadio Guadalajara, esto por las condiciones de la FIFA, ya que no se permitirá que los lugares tengan nombre de patrocinadores que no tengan relación con el Mundial. Además, este no sería el único cambio que tendrá, ya que no solo se buscará que el diseño brinde una mejor estética, sino que también tenga comodidades y tecnología de primera calidad para los asistentes.

¿Qué cambios tendrá el Estadio Guadalajara para el Mundial 2026?

El diseño del estadio está siendo construido con la visión de Jorge Vergara, y se ajustará de acuerdo a las condiciones que pide el máximo organismo del futbol. La inversión ha sido superior a los 250 millones de pesos, y aún continúan trabajando en el espacio.

El césped es una de las primeras modificaciones que se han realizado, ya que se espera que sea híbrido, es decir, que la mayor parte de este sea natural y la mínima sintético, esto para ofrecer la mejor calidad en el terreno de juego; aunque aún se mantiene inconcluso, se espera que esté listo para el 10 de julio.

En cuanto a las últimas actualizaciones, el estadio ha aumentado inteligencia artificial y análisis de datos, lo que permitirá tener una mejor experiencia y contar con una buena seguridad dentro del recinto, quien también ya cuenta con iluminación LED, un sistema de sonido mejorado y Wi-Fi de alto rendimiento. Aún queda esperar los resultados finales para conocer las nuevas implementaciones, las cuales ofrecerán mejor comodidad y accesibilidad a los aficionados.