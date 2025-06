¿Adiós Copa Oro? Selección mexicana dejaría Los Ángeles por redadas contra migrantes

Las redadas contra los migrantes en la ciudad de Los Ángeles, California, ha provocado indignación al rededor del mundo, principalmente en nuestro país, ya que gran parte de los detenidos son de origen mexicano.

Tri cambiaría logística

Dichos disturbios, generados por la dura política antimigrantes de Donald Trump, ha desatado una ola de manifestaciones en el corazón de la ciudad californiana, generando tensión y confrontamientos entre autoridades locales y ciudadanos.

Por tal motivo, la Selección mexicana de futbol contempla mudarse de Los Ángeles, según informó Claro Sports, por motivos de seguridad, ya que su plan era llegar este miércoles 11 de junio a Downton, en Los Ángeles.

Sin embargo, la zona donde se concentraría el Tri es precisamente el epicentro de las protestas, por lo que esperan la aprobación de Concacaf para mudarse de sede de concentración.

¿Copa Oro en riesgo?

La Selección mexicana debutará en la Copa Oro este sábado 14 de junio ante su similar de República Dominica. La sede es el SoFi Stadium, que se encuentra precisamente en la zona metropolitana de Los Ángeles.

Hasta ahora, la Concacaf no ha ofrecido información al respecto sobre si habrá algún cambio de sede en los partidos que se disputarán en dicha ciudad, ya que estos podrían verse afectados por los movimientos sociales.

Es importante mencionar que, previo al duelo contra Turquía, el entrenador del combinado azteca, Javier Aguirre, fue cuestionado sobre qué opinaba acerca de lo ocurrido en California, pero prefirió no tocar el tema.

“No voy a hablar de Los Ángeles, no, te dije que no, este es un tema deportivo, en este momento no puedo expresarme porque es un tema deportivo, estamos en un partido contra Turquía y no tengo elementos, me hace falta información, es lo que veo en televisión como lo ves tú, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme”, dijo en conferencia de prensa.