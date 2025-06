Javier Aguirre: “La idea es ganar, defender mejor de lo que defendimos ante Suiza”

La Selección mexicana de futbol se enfrenta con Turquía este martes, en un duelo de preparación, y Javier Aguirre espera que no se comentan errores como los que tuvieron el pasado sábado, que terminaron costándoles la derrota ante Suiza (4-2).

“La idea es ganar, defender mejor de lo que defendimos ante Suiza. Estos errores no los quiero volver a ver. Si intentamos, que sea sin dudar. No quiero que cometamos errores groseros, sobre todo en mi zona defensiva”, declaró el Vaso en conferencia de prensa.

Aunque resaltó que ofensivamente se hicieron mejor las cosas, aunque tendrán que mejorar los saques de banda. “Ofensivamente hicimos dos goles y hacer tres goles en cada partido lo firmo ahora mismo ante rivales de esta envergadura. Mejorar los saques de banda que lo hicimos fatal. Ofensivamente los saques de banda no estuvimos bien” apuntó.

Aguirre señaló que estos partidos le sirven para elegir a los jugadores para la Copa del Mundo 2026 y así no equivocarse en la convocatoria. “Elegir y no equivocarme en la elección de los jugadores. Estoy buscando que tengan fortaleza mental y sean los mejores jugadores. Quiero no equivocarme y jugando en casa debes ser protagonista, que la gente se sienta orgullosa en la tribuna y digan, me representan”, explicó.

Además recalcó que no pueden fallar como el sábado pasado. “Ya lo dije, tres errores y uno del árbitro nos condenaron (ante Suiza) cuando hicimos cosas interesantes. Con este nivel de equipos, no te perdonan”, apuntó.

Sobre el compromiso ante los turcos, compartió que el portero titular será Luis Ángel Malagón, además de que estarán César Montes y Jesús Gallardo. El que queda descartado es Johan Vásquez.

No habla de política

Javier Aguirre fue cuestionado sobre la situación que se está viviendo en Estados Unidos, en específico en Los Ángeles, donde se han presentado redadas contra los migrantes y disturbios, a lo que el entrenador prefirió no ahondar en el tema.

“Es un tema deportivo, estamos pensando en Turquía, no tengo elementos de algo que pasa a miles de kilómetros, la verdad no es que no quiera opinar, pero no tengo elementos para hablar de un tema que no. Me centro en lo mío y en lo que me toca”, respondió.

“Como cualquier parte del mundo, yo soy hijo de migrantes, parte de tu corazón se queda en casa, cualquier delegación, artística, deportiva, lo que sea. En Japón, una vez, llegó un ballet, la lejanía, el patriotismo, no sé, me hizo ir a la embajada a saludarlos. No es el futbol, es el país, en ese sentido, creo que tenemos la obligación de dar lo mejor que tenemos, sea futbol, natación, cine, lo que sea, los mexicanos, donde estemos, nos mueven, estamos fuera o dentro, tenemos una responsabilidad”, agregó.

Finalmente comentó que no habla por todos los mexicanos y que su trabajo es darle alegrías a la afición. “No soy portavoz de los mexicanos, soy de la Selección mexicana, ojalá seamos dignos representantes del país, yo, como entrenador, mi obligación es presentar lo mejor posible, que la gente, donde esté, se sienta representado, ese es mi motivación, mi obligación es darles una alegría a los mexicanos, no solamente los de acá, también donde quiera que haya uno”.