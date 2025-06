¿Karim Benzema será nuevo delantero de Pumas? Esto se sabe de su posible fichaje

Los Pumas de la UNAM ya comenzaron su pretemporada para encarar de buena forma el Apertura 2025, torneo en el que buscarán volver al protagonismo y, para lograrlo, la directiva ya trabaja en traer refuerzos de calidad.

¿Benzema a Pumas?

En medio de la inminente llegada de Aaron Ramsey, figura del Arsenal, surgió un nuevo rumor en torno al equipo universitario, el posible fichaje de Karim Benzema.

Todo comenzó debido a que durante el programa, “3 EN LA BANCA”, el periodista, Alejandro Gómez, reveló que los auriazules preparan un fichaje bomba que hará ver pequeño el arribo de Aaron Ramsey, dejando como pistas que es un futbolista europeo y que habla francés.

Karim Benzema, ctualmente juega en el Al Ittihad. AL ITTIHAD

“Ahí les va y me van a ayudar a buscarlo porque, punto número uno, aguas, los que están diciendo que Dybala o Icardi, ellos son argentinos. A mí me dijeron europeos, la segunda condición, es un nueve, un goleador de categoría, haría ver, me lo dijo textual mi fuente, haría ver lo de Aaron Ramsey como algo pequeño. Y ahí les va la última, habla francés”, dijo.

Esta noticia de inmediato generó infinidad de especulaciones en los aficionados de Pumas, quienes aseguraron que se trata de Karim Benzema, mientras algunos otros consideran que podría ser Olivier Giroud o Pierre Emerick Aubameyang.

“Karim Benzema ya duerme en Pumas”, “¿Giroud?”, “Es Karim Benzema” “El KB9”, o “Es Aubameyang”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

¿Qué tan probable es el fichaje de Benzema?

Es importante mencionar que Karim Benzema tiene contrato con Al-Ittihad hasta verano del 2026, algo que complica su arriba al equipo del Pedregal, a menos que el ariete francés rescindiera su contrato, tal como ocurrió con Neymar para que pudiera fichar con el Santos de Brasil.

Otra opción podría ser Aubameyang, que figuró por varios años en el Arsenal y también tuvo un breve paso por el FC Barcelona, pero su caso es similar al de Benzema, tiene contrato con Al-Qadisiyah hasta 2026.

Alexandre Lacazette, figura del Olympique de Lyon también cumple con las características y, de hecho, su contrato termina este 30 de junio, por lo que podría ser el jugador que termine fichando con Pumas.