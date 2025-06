Durante sus casi dos décadas de carrera en la NBA, Shaquille O’Neal fue campeón en varias ocasiones y es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto todos los tiempos.

Su trayectoria en la NBA lo llevó a jugar para equipos como los Phoenix Suns, Los Angeles Lakers y Miami Heat, entre otros. Con los Lakers y los Heat, logró coronarse como campeón de la NBA y consolidarse como uno de los jugadores más dominantes de su época.

Sus 2,15 metros de altura y sus 120 kilos de peso nunca le restaron agilidad de movimientos, y tuvo el honor de cubrir el vacío que los grandes ídolos de la NBA empezaban a dejar en el baloncesto, como Larry Bird, Magic Johnson y Michael Jordan.

Además de su éxito en el deporte, Shaquille O’Neal ha destacado como emprendedor, con inversiones en empresas tecnológicas como Google y con la creación de su propia línea de zapatos, cadenas de restaurantes, gimnasios y clubes.

Shaquille O'Neal. Conocido mundialmente como “Shaq”, es una de las figuras más icónicas en la historia del baloncesto y de la cultura popular. Foto: Getty Images. (Brian Bahr/Getty Images)

Pon a prueba tus conocimientos sobre Shaquille O’Neal con este quiz...

1. Nació el 6 de marzo de 1972 en esta ciudad:

a) Baltimore

b) Newark

c) Nueva York

2. Comenzó su carrera en la NBA en 1992, jugando para este equipo:

a) Orlando Magic

b) Los Angeles Lakers

c) Charlotte Hornets

3. Su primer título como campeón de la NBA lo obtuvo con el equipo Los Angeles Lakers en este año:

a) 2000

b) 2001

c) 2002

4. En el año 2006, fue campeón de la NBA jugando con este equipo:

a) Los Angeles Lakers

b) Boston Celtics

c) Miami Heat

5. No fue uno de los cinco números que usó a lo largo de su carrera en la NBA:

a) 34

b) 35

c) 36

6. ¿En qué universidad estudió antes de convertirse en basquetbolista profesional de la NBA?

a) Louisiana State University

b) Ohio State University

c) Florida State University

7. ¿Cuántos discos de rap ha grabado en su carrera como cantante?

a) 3

b) 4

c) 5

8. Año en el que obtuvo el título de Most Valuable Player de la NBA:

a) 2000

b) 2001

c) 2002

9. No fue uno de los seis equipos con los que jugó en la NBA a lo largo de su carrera:

a) Phoenix Suns

b) Cleveland Cavaliers

c) Dallas Mavericks

10. Ganó una medalla de oro con el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de:

a) Atlanta 1996

b) Sídney 2000

c) Atenas 2004

11. ¿Cuántas veces fue campeón de la NBA?

a) 3

b) 4

c) 5

12. En qué año se retiró del baloncesto profesional:

a) 2009

b) 2010

c) 2011

Respuestas:

1 b / 2 a / 3 a / 4 c / 5 b / 6 a / 7 b / 8 a / 9 c / 10 a / 11 b / 12 c

Aciertos:

1-4 Principiante: Nos has decepcionado, aunque esperamos que hayas aprendido datos interesantes sobre su vida y trayectoria.

5-8 Intermedio: ¡Felicidades! Tal vez no sea tu jugador favorito del baloncesto, pero obtuviste un buen resultado en este quiz.

9-12 Avanzado: Y el ganador, o la ganadora, eres tú, y te mereces el título de MVP de este quiz.