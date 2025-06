¡El fin de una era! Raúl Orvañanos anuncia su salida de Fox Sports con emotivo mensaje

Una verdadera sacudida es la que ha vivido el mundo del futbol en recientes horas, esto gracias a que el icónico comentarista Raúl Orvañanos, hizo oficial su salida de Fox Sports luego de una relación de 20 años en la que dejó momentos imborrables en la memoria de los fanáticos.

Mediante sus redes sociales, el también exfutbolista dio las gracias a la cadena deportiva por haberlo recibido y brindarle grandes momentos profesionales junto a compañeros que se convirtieron en sus buenos amigos. Asimismo, Orvañaos también aprovechó para agradecer a los fanáticos por seguirlo de cerca y apoyarlo en su paso por Fox.

"Hoy me despido de Fox Sports México, mi casa durante 20 años. Fueron dos décadas de transmisiones, programas y vivencias inolvidables. Gracias a mis compañeros, a los que estuvieron y a los que siguen. Y sobre todo, gracias a ustedes por cada comentario, cada crítica y sobre todo, por su tiempo. Me voy con el corazón lleno y recuerdos que me acompañarán siempre“, sentenció el narrador en su cuenta de X.

Como era de esperarse, en la sección de comentarios los aficionados decidieron despedirlo, recordando sus icónicas narraciones y deseándole lo mejor en su siguiente etapa. A estos mensajes se sumaron algunos compañeros del medio con los mismos deseos y comentarios.

¿Cuál es el siguiente paso de Raúl Orvañanos?

Si bien el comentarista no especifico cuál es su plan tras salir de Fox Sports, ha trascendido que el exTelevisa tiene todo listo para llegar a los micrófonos de TUBI, plataforma que ha tomado los derechos que le pertenecían a Fox.

Señalar que este puede ser un motivo de su salida, la falta de dinero de la compañía ha empujado a una perdida insólita de licencias y talento que busca una nueva oportunidad, entre estos estaría Raúl Orvañanos.