“Son bien güeyes”: Javier Aguirre explota contra Santi y Raúl por esta insólita razón

La Selección mexicana de futbol cerró con victoria su preparación rumbo a la Copa Oro 2025 después de vencer 1-0 a Turquía; en embargo, Javier Aguirre se mostró molesto con sus dos delanteros, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

¿Por qué estalló el Vasco?

Al término del juego, el Vasco lanzó un dardo a ambos jugadores al recordar una acción del partido en la que uno de los dos pudo haber tirado a gol, pero prefirió pasar el balón, por lo que considera que deben ser más egoístas al momento de definir.

“Generoso es sinónimo de son bien güeyes, porque tienes para matar y se la das al otro aunque esté incómodo, no me chifles las cantadas hijo”, dijo el técnico azteca en conferencia de prensa.

“El delantero centro tiene que ser egoísta, hay mucha camaradería y hablaremos con ellos de, está mejor colocado él para patear no tiene porque pasarla al otro, no se va a enojar, no te va a hacer gesto, al contrario, te va a felicitar”, añadió.

Cabe mencionar que Javier Aguirre comenzó a utilizar la fórmula de alinear a Santi y Raúl a partir del final four de la Liga de Naciones, la cual ganó el Tri luego de vencer a Panamá y, por ahora, todo indica a que hay un buen entendimiento entre ambos jugadores, aunque la buena relación que existe en el campo hizo enfurecer al Vasco porque en ocasiones prefieren pasar el esférico en lugar de definir a portería.

¿Cuándo debuta México en Copa Oro?

La Selección mexicana inaugurará la Copa Oro el sábado 14 de junio enfrentando a República Dominicana en el SoFi Stadium de Inglewood, California.