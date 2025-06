“Al Vasco Aguirre no le gusta Malagón”: Andrés Vaca

Luis Ángel Malagón pinta para ser el portero titular de la Selección mexicana en la Copa del Mundo 2026; sin embargo, surgió información que el portero del América no es del agrado del entrenador Javier Aguirre, por lo que está buscando una excusa para hacerlo a un lado.

De acuerdo con información de Andrés Vaca, narrador de TUDN, el Vasco no está contento con Malagón y lo quiere quitar de su 11 inicial.

“Aguirre está buscando que Malagón se equivoque o tenga una mala actuación para tener razones y sentarlo de cara a la Copa Oro. Al Vasco no le gusta el portero de América… No le gusta su juego con los pies, no le gustan sus salidas y no le da seguridad, no le gusta su altura. Está buscando una excusa para sentarlo”, dijo Vaca en plática con Aldo Farías y Antonio Gómez Luna.

Ante las palabras del comentarista, Farías coincidió con su colega y señaló que Javier Aguirre podría considerar a Carlos Moreno, del Pachuca, por encima del Luis Ángel Malagón.

Por lo mientras, el Vasco convocó a Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa para la Copa Oro, que empieza este 14 de junio, cuando la Selección mexicana se enfrente a República Dominicana.

Sobre quién será el titular en el torneo la Concacaf, el seleccionador no lo ha revelado, pero de acuerdo a lo visto en los últimos duelos de preparación, está entre Malagón y el Tala Rangel.

El Tala jugó ante Suiza y se llevó una goleada de 4-2, además de que cometió algunos errores que costaron anotaciones; mientras que Luis Ángel disputó el duelo ante Turquía y lució sólido en el arco azteca, por lo que el Tri comentó ganando 1-0.