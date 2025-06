¡FIFA remata entradas al Mundial de Clubes! Nadie las compra ante crisis migrante por Trump

El Mundial de Clubes 2025 está a la vuelta de la esquina y, pese a que estarán jugadores y equipos de élite, la venta de boletos ha sido sumamente baja.

¿A qué se debe?

Prueba de esto es que, en un principio, la FIFA ofreció entradas para el partido inaugural entre Inter Miami y Al Ahly en 350 dólares, pero al haber poca respuesta del público, ahora tienen un precio de 50 dólares, es decir, más del 80% de descuento.

Incluso, encuentros donde estarán equipos top como el Real Madrid, que enfrentará este 18 de junio a Al Hilal, también tienen miles de entradas disponibles; sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, restó importancia a este tema descartando que se trate de una falta de interés, sino más bien, las ofertas de boletos se tratan de un modelo de estrategia dinámica que se utiliza en Estados Unidos para que todos tengan oportunidad de vivir la experiencia.

“Nunca sabes realmente qué va a pasar con un nuevo proyecto, pero la clave es hacer que la experiencia sea accesible y que la gente disfrute del espectáculo. Una de las mejores cosas que aprendí aquí en Estados Unidos es el concepto de precio dinámico. No sabía nada de eso, pero significa que los precios pueden subir o bajar”, dijo durante un evento en Miami.

Tema de migrantes influye

Aunque el presidente de la FIFA descarta que la baja venta sea por desinterés de los aficionados, un factor que influye directamente es el de las redadas masivas contra migrantes, las cuales se hicieron evidentes en los últimos días en la ciudad de Los Ángeles.

Este tema incluso ha afectado a la Selección mexicana, pues en su último juego de preparación de cara a la Copa Oro ante Turquía, ESPN reportó que una multitud de aficionados estaban vendiendo sus boletos a pocas horas del partido.

De hecho, medios como The New York Times y EFE, han realizado investigaciones en las que evidencian que esto ha alertado a la comunidad migrante en Estados Unidos, pues no es normal que en ciudades con muchos latinos como Miami o Estados Unidos, se esté reportando una baja venta de entradas.

La razón se debe a que muchos fanáticos del futbol temen a que los partidos se conviertan en una cacería contra migrantes, por lo que muchos optan por no arriesgarse.

Es importante mencionar que este será el primer Mundial de Clubes de la historia con 32 equipos de todas las confederaciones, una apuesta atractiva de la FIFA que generó expectativas en un principio, pero que la tensión social que se vive por el tema de los migrantes ha influido en la venta de boletos.