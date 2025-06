”Me encanta la coca..:" Shocker confiesa que no tiene el deseo de rehabilitarse

José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, enfrenta una nueva polémica, después de que recientemente confesó que aún tiene adicción por las drogas.

¿Qué dijo?

Fue durante una entrevista con el programa, “Es Show”, de Multimedios, donde el gladiador mexicano contó cómo es su vida luego de haber pisado varias clínicas para rehabilitarse de su problema de adicciones.

Sin embargo, el 1000% guapo sorprendió al confesar que la cocaína sigue siendo su gran debilidad y que, incluso, el haber sido internado en cuatro ocasiones no le ha funcionado para dejar las drogas porque no tiene el deseo suficiente para hacerlo.

“No las niego, me encanta la cocaína, es mi primer amante. Puedo decir que (las drogas) a mí me dieron mucho placer, muchas horas de diversión, de satisfacción”, dijo.

“Creo que no se puede lograr algo que tú no quieres. La primera vez que llegaron a ir por mí, prácticamente me secuestraron, me llevaron a la fuerza amarrado. Entonces yo les dije: ‘A mí podrás meterme a cualquier clínica, pero mientras yo no quiera dejar el alcohol y las drogas, no los voy a dejar, y saliendo de aquí me voy a poner hasta la madre’”, añadió.

Las declaraciones del Shocker generaron gran indignación entre sus seguidores, principalmente porque el luchador ha sido internado en varias ocasiones para tratar su problema con las drogas, pero ninguna ha funcionado por su falta de voluntad.

Desafortunadamente, el nacido en Guadalajara ha tenido problemas legales por este tema, el más recordado en el último año fue cuando causó disturbios en un hotel de paso en Oaxaca.

Después de esto, fue ingresado a la clínica de Julio César Chávez y salió después de seis meses en rehabilitación, pero lastimosamente, recayó en el mismo problema.