Nuevo jersey de las Chivas recibe críticas de la afición

La prenda no presentó grandes cambios

Las Chivas dieron a conocer este jueves su nuevo jersey para el Apertura 2025; sin embargo, la prenda no fue muy bien recibida por gran parte de la afición rojiblanca, que criticaron el diseño y exceso de patrocinadores.

La camiseta prácticamente mantiene el mismo patrón a la del torneo anterior, con las franjas blancas y rojas. La diferencias notables fue que cambió el cuello, se agregaron detalles en azul marino en los hombros y en las mangas se quitaron las orillas azules.

Los jerseys ya están a la venta con un precio de mil 899 pesos la réplica, mientras que la de jugador está en dos mil 699 pesos.

El jersey de Chivas en el Clausura 2025 (Sergio Mejia/Getty Images)

Aficón no está contenta

Al difundirse en redes sociales la nueva prenda del Rebaño sagrado, los seguidores rojiblancos expresaron su molestia por la poca innovación y que tiene demasiadas marcas.

“Hasta no ver refuerzos, no la compro”, “Está bien culera, como nuestro últimos torneos”, “La nueva es como el equipo cada inicio de tremporada, pocos cambios, mucho ruido y poco atractivo”, “Pense que era la del Pachuca con tanto patrocinio, Puma no le mete ganitas, ya dos líneas todas pedorras a los lados”, “Mucho patrocionio, cero refuerzos”; son algunos de los comentarios que realizados los aficionados.

¿Y los refuerzos?

Las Chivas viven una época de malos resultados, después de que suman ocho años sin ser campeones, por lo que los seguidores reclaman una inversión en refuerzos de calidad.

Para el Apertura 2025, el Guadalajara se decidió por el argentino Gabriel Milito para que tome las riendas del primer equipo. Hasta el momento, el único fichaje que han realizado es el de Efraín Álvarez, procedente de los Xolos.

Además que terminaron antes de tiempo el préstamo de José Castillo, quien tuvo que regresar al Rebaño sagrado por pedido de Gabriel Milito.

El que podría ser anunciado muy pronto es Richard Ledezma, que se desvinculó del PSV Eindhoven y que ya se encuentra en Guadalajara para finiquitar su contratación.