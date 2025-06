Pablo Barrera revela el delito que cometió cuando jugaba en Inglaterra: “Me fugué”

Pablo Barrera es uno de los pocos mexicanos que ha tenido el privilegio de jugar en la Premier League, considerada la mejor liga del mundo, cuando vistió la playera del West Ham United en la temporada 2010-2011, después del Mundial de Sudáfrica.

Sin embargo, durante su estadía en Inglaterra, el futbolista mexicano confesó que cometió un delito y que, ante el temor de no saber hablar inglés y las consecuencias que podría tener, prefirió darse a la fuga.

¿Qué hizo?

Fue durante una entrevista para el podcaste de El RePortero, de Yosgart Gutiérrez, donde el ahora jugador del Querétaro explicó que se vio involucrado en un percance automovilístico cuando recién llegó a Londres, confesando que, ante el temor, optó por irse del lugar.

“El volante es del lado derecho, entonces cuando me dan mi camioneta, me voy al entrenamiento y al pasar por una calle no le mido del lado izquierdo y le pegó a un coche en el espejo”, contó.

“Pasaron 30 segundos, volteé para todos lados y dije: ‘No me puedo quedar aquí, no sé hablar inglés, no sé que me van a decir’; agarré y me fui al club. ‘Ya cualquier cosa que reclamen ahí en el club’. Afortunadamente no pasó nada”, añadió.

Así fue la etapa de Barrera en Inglaterra

Es importante mencionar que Pablo Barrera dio el salto al viejo continente precisamente al fichar con el West Ham United luego de su destacada participación con Pumas y la Selección mexicana en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El Dinamita no pudo encontrar la regularidad deseada en Inglaterra, donde solo jugó un total de 23 partidos y, aunque no marcó gol, sí registró un par de asistencias.