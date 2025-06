¿Se burló? Fernando Gago destroza a Chivas en su presentación con Necaxa

Necaxa comenzó una nueva era sin Nicolás Larcamón y, este 12 de junio, hizo oficial la llegada de Fernando Gago como su nuevo entrenador para el Apertura 2025.

Lanza dardo a Chivas

Este mismo día, el técnico argentino fue presentado ante los medios de comunicación y, como era de esperarse, fue cuestionado sobre cómo se dio su salida de Chivas, ya que fue blanco de críticas por haber dejado al equipo a mitad de torneo para dirigir al Boca Juniors de Argentina.

En dicha rueda de prensa, el timonel sudamericano explicó que él comunicó al club que rescindiría su cláusula para emprender una nueva aventura en su país natal y lanzó un dardo al Guadalajara al informar que se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas.

“Aquí hay algo muy claro, yo el día que me fui de Chivas recibí un llamado el martes y el miércoles comuniqué al club que rescindía contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido. Entonces la cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir, esa fue la verdad, el que me quiera creer me va a creer”, dijo.

“Había una sola versión y lo vuelo a decir, ya aclaré la versión y está claro, y fue así, yo no trato de mentir. Entonces, hay cosas que se dijeron que no fueron ciertas, la ambición mía es trabar”, añadió.

Es importante mencionar que Fernando Gago tendrá su segunda experiencia en el futbol mexicano tras haber dirigido a Chivas, club del que se fue en malos términos porque lo dejó botado a mitad del torneo.

Ahora, el argentino tiene la consigna de manter a los Rayos como un equipo protagonista, tal como lo hizo Nicolás Larcamón, que ahora dirigirá a Cruz Azul.

Es importante mencionar que Necaxa se medirá a Chivas en el Apertura 2025 el próximo 23 de septiembre. Este será un partido sumamente complicado para Gago debido a que se llevará a cabo en el Estadio Akron, por lo que se espera que la afición del Rebaño le recrimine por la forma en que los abandonó.