Fórmula 1: ¿Dónde y a qué hora ver el GP de Canadá en México?

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a Norteamérica para la realización del Gran Premio de Canadá, décima carrera de la temporada 2025 en la que Max Verstappen buscará regresar al podio para intentar hacerle frente a MacLaren.

En el GP de España, el neerlandés fue sancionado y cayó hasta el sitio número 10, por lo que la distancia con Lando Norris y Oscar Piastri incrementó aún más debido a que hicieron el 1-2 para la escudería británica.

Sin embargo, aunque el tetracampeón del Gran circo tiene la consignar de volver al top 3, deberá correr con mucha precaución, ya que con la penalización que sufrió en el circuito de Barcelona está a un punto del límite permitido por la FIA en un lapso de 12 meses.

Esto significa que una mínima sanción en la próxima competencia le podría costar un Gran Premio de suspensión, lo que afectaría drásticamente en su lucha por ganar su quinto título mundial. Pese a ello, Mad max, dejó en claro que no siente presión y que nada cambiará cuando se suba al RB21.

“Ningún cambio de enfoque. No puedo simplemente echarme atrás en todo, voy a correr como siempre, confío en mí mismo. ¿Es justo tener 11 puntos? No lo sé. Pero al mismo tiempo, la vida no es justa. No me preocupa, solo vengo aquí a correr y siempre correré con todas mis fuerzas. No estoy aquí, por supuesto, para intentar que me sancionen”, dijo ante los medios de comunicación.

Si bien, Red Bull no vive su mejor momento en esta temporada, el circuito Gilles-Villeneuve podría ser el impulso que Verstappen necesitan para volver a la pelea por el campeonato de pilotos, ya que ha sido el rey de esta pista en los últimos tres años.

Es así como el conductor neerlandés afronta este nuevo reto con la ilusión de mantenerse como el rey en Canadá, pero con la presión de correr al límite, ya que una infracción, podría prácticamente sentenciar sus aspiraciones por ser monarca al final de temporada.

Lo anterior se debe a que, aunque aún falta la segunda mitad del serial, la distancia entre Max y Norris por ahora es de 49 puntos y, ante el ritmo que trae el australiano, luce complicado que le pueda arrebatar la primera posición si no acorta distancia pronto.

Es importante mencionar que el argentino, Franco Colapinto, también enfrenta una situación similar a la del piloto estelar de los Toros Rojos, ya que Alpine lo contrató únicamente por cinco carreras.

Para su mala fortuna, el sudamericano no sumó un solo punto en sus primeros tres Grandes Premios. Ahora, solo le quedan Montreal y Austria para convencer a los altos mandos del equipo francés de que es digno de conservar su asiento hasta el final de temporada.

¿Dónde y a qué hora ver?

Horarios:

Práctica 1: viernes 11:30 horasPráctica 2: viernes 15:00 horasPráctica 3: sábado 10:30 horasClasificación: sábado 14:00 horasCarrera: domingo 12:00 p.m.

Transmisión: Fox Sports, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium.

Recuerda que aquí en Publimetro México le daremos seguimiento a esta carrera, además de mantenerte informado sobre lo último en contenido deportivo.