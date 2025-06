Presidenta Sheinbaum alza la voz contra redadas migratorias en juegos de México de Copa Oro

Llamado a no realizar redadas durante Copa Oro en Estados Unidos

Ante la realzación del partido entre la Selección Mexicana y República Dominicana este sábado en Los Ángeles, California, por la Copa Oro 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un llamado al gobierno de Estados Unidos, relacionado con arrestos migrantes que se intensificaron en los días recientes.

La petición fue que las autoridades migratorias no aprovechen el evento futbolístico y la concentración de aficionados para llevar a cabo redadas contra inmigrantes indocumentados.

México tiene la consigna de hacer historia en el 2026. Mexsport (Jorge Martinez)

La ciudad de Los Ángeles ha sido centro de tensión en la última semana, con protestas sociales fuertes a raíz de recientes redadas efectuadas por la administración del presidente Donald Trump, las cuales resultaron en la detención de más de 60 mexicanos, según cifras del gobierno de nuestro país.

“No creemos que habiendo un partido de futbol vaya a haber alguna acción. Esperamos que no lo haya, o hacemos un llamado a que no haya alguna acción del servicio de migración y aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos”, declaró la mandataria.

Sus palabras responden directamente a la inquietud sobre si los mexicanos que asistan al encuentro en el SoFi Stadium podrían verse expuestos a operativos migratorios.

La presidenta Sheinbaum también recordó que, ante la situación actual, los consulados mexicanos en Estados Unidos han reforzado una campaña de información con indicaciones claras para sus compatriotas en caso de detención. Este esfuerzo subraya la prioridad que el gobierno mexicano otorga a la protección de sus ciudadanos en el extranjero.

Protestors Rally At Texas State Capitol Against ICE Raids And Deportations La gente marcha por el centro de Austin, Texas, durante la manifestación "ICE Fuera de Austin" el 9 de junio de 2025. Se reunieron durante una protesta de emergencia contra las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles. (Brandon Bell/Getty Images)

“México siempre va a promover la paz en el sentido amplio”, agregó la Presidenta, extendiendo su mensaje no solo a la prevención de redadas, sino también a la calma en las protestas que se han extendido por Los Ángeles y otras ciudades.

El futbol, un vehículo de unión y alegría para millones, no debería convertirse en un escenario de temor o persecución.