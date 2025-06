¡Once de lujo! Esta es la alineación con la que debutará México en la Copa Oro

La espera para ver en acción a la Selección Mexicana durante la Copa Oro está a punto de terminar y previo a que eso suceda, Javier Aguirre decide dar la campanada al presentar un once de lujo con el que pretende dar un golpe de autoridad en el inicio de la compatencia.

En los partidos de preparación y la Nations League, muchos cuestionamientos cayeron sobre El Vasco debido a que no presentaba un once base en ningún compromiso, haciendo parecer que no tenía clara la estructura que mantendría rumbo al Mundial.

Con esa gran duda es que el entrenador llegó hasta este punto, mismo en el que en la última gran prueba previa a la Copa del Mundo, decidió no dar ninguna sorpresa y lanzar al terreno de jugo lo mejor que tiene a su disposición, aunque con una modificación en la zona baja.

Sobre esto último debemos señalar la gran ausencia de Johan Vásquez, defensor central del Genoa que suele ser la pareja de César Montes en el Tri, pero que a pesar de ser convocado no ha podido ver actividad por una lesión en el tobillo de la que no se ha podido recuperar.

En su lugar, es Israel Reyes el que le ganó el puesto a Chiquete Orozco y Ramón Juárez, presentándose con Montes en este inicio de torneo.

¿Cuál es el once de la Selección Mexicana?