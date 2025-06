TV Azteca se pronuncia ante su ausencia en la Copa Oro: “Sentimos que no disfruten con los mejores”

El inicio de la Copa Oro ha tenido como tema destacado fuera del terreno de juego la ausencia de TV Azteca en las transmisiones de los partidos. Previo al comienzo de la justa se supo que los del Ajusco no estarían en el torneo de la Concacaf, dejando todo el trabajo a los comentaristas de TUDN y ante los cuestionamientos ya se ha emitido una postura.

Fue durante el primer partido del combinado nacional, que en redes sociales se liberó un comunicado en el que TV Azteca revela la razón por la que en la edición 2025 dela Copa Oro, no transmitieron a la Selección.

En dicho comunicado, se aclara que es por una intención de darle al público la mejor visión del partido y no porque no tuvieran la intención de compartir con sus televidentes la emoción del torneo. Asimismo, hicieron énfasis en su regreso para el Mundial 2026.

“En Azteca siempre hemos estado con México, con la Selección y sobre todo, con su gente. En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro. No porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos.

Sabemos que contamos con la preferencia de millones, y por eso sentimos mucho que no puedan verlos y disfrutar con los mejores. Pero no se preocupen, que en el Mundial 2026 allí vamos a estar", se puede leer en el comunicado.

Christian Martinoli y Luis García sí están comentando el partido

A pesar de su ausencia en la televisión, los conocidos comentaristas de TV Azteca sí están ofreciendo una narración del partido. En redes informaron que el canal de YouTube del exjugador sería donde se pondrían a comentar el duelo.

Es importante mencionar que este proyecto en redes es unos que han trabajado desde hace años llamado ‘Farsantes con Gloria’, teniendo cierto éxito por se una versión distinta e irreverente de su convencional estilo.