Faitelson ataca a Martinoli y García por transmisión en YT: “¿Sus hijos estarán avergonzados?”

La guerra por el raiting en los programas deportivos entre Televisa y TV Azteca tiene un nuevo capítulo, luego de que David Faitelson atacó a Christian Martinoli y Luis García por transmitir en YouTube el juego de México contra República Dominicana.

¿Qué dijo?

El actual analista de TUDN aprovechó su programa, “Faitelson Sin Censura”, para lanzarse contra el experimento de los comentaristas rivales, asegurando que decir groserías y reírse todo el tiempo durante las transmisiones no es hacer periodismo en televisión, algo que, desde su punto de vista, es el contenido que se debe priorizar.

“Resulta que están inventando el periodismo televisivo. Yo no tengo nada en contra de Christian Martinoli y Luis Garcia, los dos fueron compañeros míos, pero con todo respeto pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, de groserías, de palabras fuera de lugar, de reírse, pues me parece un ejercicio que, pues sí, la gente lo consume, que sí, lo consume también un círculo rojo de periodistas que no han podido dar el estirón y pues pobrecitos, y luego ahí están diciendo que lo que están haciendo es maravilloso y que vale la pena ponerle mute a la transmisión de futbol”, dijo.

“Con todo respeto a mi me enseñaron a hacer periodismo. Me puedo equivocar, puedo tomar malas decisiones, pero se trata de hacer periodismo en televisión. Sí podemos reírnos, pero hay espacio para todo”, añadió.

La crítica de David Faitelson hacia Martinoli y García no paró ahí, ya que puso en cuestionamiento si sus hijos se sentirían orgullosos de lo que dicen en las transmisiones.

“Mi consciencia para hacer transmisión, siempre va a ser, me lo dijo una vez un hombre en ESPN, Rodolfo Martínez, me dijo, que tu límite sea lo que tus hijas puedan ver en televisión y no sentirse avergonzadas por lo que dice su padre, yo me pregunto, ¿pasó lo mismo el sábado con ese experimento?”, sentenció.