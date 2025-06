“Quien no esté listo para la crítica no sirve”: Aguirre advierte a seleccionados

La Selección mexicana de futbol dejó muchas dudas en su debut en la Copa Oro 2025 ante República Dominicana, siendo Javier Aguirre el principal señalado, al punto en que él y sus jugadores recibieron fuertes críticas por parte de los medios de comunicación.

Aguirre responde a críticas

Previo al juego contra Surinam, el Vasco fue cuestionado sobre cómo piensa lidiar con los constantes bombardeos en contra de él y sus futbolistas, por lo que dejó en claro que el plantel es lo suficientemente inteligente para ignorar los malos comentarios y absorber las críticas constructivas.

“Como le he hecho toda mi vida, confiando en mi trabajo, en mi persona, en mi forma de ser y en ellos. Ellos saben perfectamente que la crítica es inherente al cargo y es normal, el que no entienda esto no sirve para estar aquí. Apelo mucho al equilibrio emocional, ellos apelan a su trabajo y yo al mío. Ellos son gente preparada y saben distinguir entre la crítica mal sana y la que realmente te hace crecer. Hay que aprender de los errores y también desde fuera hay cosas interesantes, en ese sentido, los jugadores y yo hemos logrado una estabilidad aprueba de esto”, dijo en conferencia de prensa.

Advierte a sus jugadores

Javier Aguirre destacó que ha vuelto el orgullo de los jugadores por representar nuevamente a su país, por lo que les hizo una advertencia al mencionar que, quien no esté preparado para las críticas, no sirve para estar en selección.

“Yo noto, ahora, el orgullo de venir a la Selección, de escuchar tu himno, ver tu bandera, cómo cantamos. Somos un grupo solidario, el vestidor… creo que quieren venir a la selección. Hoy leía una entrevista de un jugador, Morata, le silbaron, que era el foco de las críticas; entiendo, yo viendo desde fuera, notaba algunos jugadores sufriendo, otra vez la crítica, esa es la selección, la exigencia. El que no esté preparado para la crítica y la exigencia, no está preparado para la selección”, añadió.

En ese sentido, el Vasco reveló que hubo varios jugadores a los que convocó y no notó con el suficiente deseo por venir al Tricolor, asegurando que les dio las gracias.

“Nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar, pero hemos recuperado, lo hemos recuperado, las ganas de venir a la Selección. Evidentemente nos equivocamos. Las críticas son bienvenidas; siento que hemos recuperado las ganas, sin falsa modestia, de venir a la selección. He hablado con tres o cuatro y he notado que no, y les dimos las gracias. A selección hay que venir sí o sí y con ganas”, sentenció.