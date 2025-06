¡A Messi no le gusta esto! Antonela Roccuzzo enciende las redes con foto en bikini

Lionel Messi se encuentra disputando el súper Mundial de Clubes en los Estados Unidos; sin embargo, quien se robó la atención este martes, fue su esposa Antonela Roccuzzo.

La señora de Messi sorprendió a sus millones de seguidores con una publicación en la que aparece luciendo su espectacular figura con un mini bikini, que dejó poco a la imaginación.

Antonela no especificó en donde se tomó la fotografía, pero muy posiblemente sea en Miami, Florida, donde radica toda la familia Messi desde hace casi dos años.

La publicación acumuló un millón de likes en tan solo unas horas y miles de comentarios, en los que recibió alabanzas de sus seguidoras, mientras que sus seguidores varones continuaron con la tradición de mostrar su respeto para ella y la Pulga.

“No sé si poner me gusta, por respeto a Messi”, “¿Leo ya comió, cuídalo, porfa”, “No le doy like por respeto al GOAT”, “Tranquilos, es la mujer del 10”, “La mujer del capitán en bikini no se likea muchachos”, “Tranqui capitán, nadie mira nada acá”, “Cuidado con lo que comenten muchachos, respeten al capitán”, son algunos de los mensajes que le dijeron.

Roccuzzo se describe en su biografía de Instagram como creadora de contenido, pero también se desempeña como modelo para marcas y publicaciones de moda.

La argentina, de 37 años, ha formado una gran familia con Leo Messi, con el que ha procreado tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro, los cuales son su principal prioridad y así lo demuestra con sus publicaciones en Instagram.