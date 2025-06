¿Lo confirma? Carlos Acevedo habla del supuesto interés de Cruz Azul en ficharlo

Recientemente, un fuerte rumor que ha envuelto a Cruz Azul y su participación en el mercado de fichajes es aquel que habla de un interés en los servicios de Carlos Acevedo. Según el mismo, el cuadro de la Noria no solo estaría pensando en reforzar su delantera, con importantes nombres como Luka Jović, José Paradela o De Arrascaeta, sino también la zona del arco.

Mencionar que este rumor nace luego de que se hiciera pública la intención del Porto por fichar a Kevin Mier en caso de que su arquero salga tras el Mundial de Clubes. Según se mencionó, la intención de Martín es reencontrarse con el colombiano en Europa dejando desprotegido el marco celeste.

Ante esto, trascendió que el cuadro capitalino puso sus ojos en Carlos Acevedo, un arquero consagrado en la Liga MX y de que no usaría la plaza de No Formado en México. Si bien esta noticia no sonó descabellada debido a que en anteriores torneos los celestes sí buscaron al Seleccionado Mexicano, en esta ocasión no parece ser cierto.

¿Qué dijo Carlos Acevedo sobre el supuesto interés de Cruz Azul?

En una conferencia de prensa, Acevedo fue cuestionado por la posibilidad de ir a la Noria, asegurando que así como esta ocasión, en anteriores veces lo han puesto fuera del equipo, pero él solo se enfoca en seguir trabajando para sacar de la mala racha a Santos Laguna.

Acevedo Carlos Acevedo apunta a buscar la titularidad (Carlos Lopez/Carlos Lopez)

“Siempre hay rumores. Ya tienen cinco años sacándome, pero hoy estoy enfocado en mi equipo, estoy enfocado en lo que es Santos. Estamos trabajando muy duro para poder revertir la situación y hoy mi mente está en trabajar en mi equipo, en mejorar con mis compañeros, en todo lo que estamos trabajando con un nuevo profesor. Mi mente ahorita está de lleno en el club”, señaló el arquero.