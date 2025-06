¡Revelado! Estos son los jugadores que contactó Javier Aguirre y se negaron a ir al Tricolor

Falta muy poco para que la Selección Nacional vuelva a la actividad en la Copa Oro y previo a que el representativo se plante ante Surinam, Javier Aguirre decidió salir a conferencia de prensa para tocar temas importantes sobre el equipo como la presión que maneja el grupo y algunos nombres que fueron descartados por dudar en responder a la convocatoria.

En dicha rueda de prensa, El Vasco dio la campanada al señalar que para ser un seleccionado debes saber manejar la presión del entorno, puesto que cuando llegó vio a muchos jugadores con problemas para poder mantenerse tranquilos por las múltiples críticas que se les presentaban.

“Notaba que otros jugadores venían incómodos y sufriendo por la crítica, la exigencia, pero eso es la Selección. El que no este preparado para esto no está para el Tri, no mientras yo este”, señaló

Asimismo, El estratega hizo énfasis en que solo personas preparadas fueron las que se consideraron para la convocatoria, ya que tuvo la oportunidad de hablar con tres nombres que pidieron no ser convocados porque les gustaría esperar.

Seleccion Mexicana Mexsport (JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS)

“Hemos recuperado las ganas de venir a la selección, de hecho he hablado con dos o tres jugadores para invitarlos y me dicen, no es el momento, les agradezco. No podemos esperar a nadie a la Selección, hay que venir si o sí y con ganas, no a fuerza”, sentenció.

¿Quiénes son los jugadores que se negaron al llamado dela Selección Mexicana?

Si bien en la declaración el estratega no dio detalles de la identidad de los jugadores, el sitio Medio Tiempo señaló que Richard Ledezma y Luka romero, habrían sido los jugadores que contacto Aguirre, pero fueron descartados de inmediato.

Es importante mencionar que ambos jugadores habrían solicitado esperar debido a que tienen la posibilidad de jugar para otros combinados. Ledezma siendo seguido por Estados Unidos e incluso teniendo participación con inferiores y Romero con Argentina e incluso teniendo la posibilidad de jugar para España.