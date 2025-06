Miguel Herrera lanza contundente advertencia a México: “Sentimientos encontrados, pero voy a ganar”

A solo unas horas de que México vuelva nuevamente a la acción con su compromiso en la Copa Oro ante Costa Rica, uno de los protagonistas en el banquillo lanza una picante declaración en contra de su rival. Miguel Herrera compartirá nuevamente espacio con la Selección Mexicana, pero esta vez en el lado contrario, lo que lo llevó a asegurar que su amor por el Tri no impide su deseo de gloria.

En una reciente conferencia de prensa, el estratega mexicano habló sobre su siguiente reto, mismo en el que tendrá de frente a su país y antiguo equipo. En este marco, el Piojo aseguró que sí existen sentimientos encontrados por la situación, pero se mantiene seguro en su deseo por hacerse con la victoria.

¿Cuáles fueron las palabras de Miguel Herrera sobre el partido?

"Va a ser un partido difícil, sabemos la capacidad que tiene México para jugar. Javier Aguirre es un gran técnico, ha demostrado mucha capacidad en Europa y con la Selección. Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro al enfrentar a México, pero con la idea de ganar, esa no me la quita nadie”, aseguró el entrenador de Costa Rica.

Asimismo, Miguel Herrera se encargó de señalar la preparación que tendrá su equipo ante este importante reto, resaltando que aunque son pocos días para volver al terreno de juego, aprovecharán al máximo para ponerse a punto y medirse ante su similar de México, que ha tenido un paso dominante en el torneo hasta el momento.

Javier Aguirre y Miguel Herrera han dirigido a más de una selección Foto: Mexsport y Getty Images

“Esa es nuestra idea, y ojalá los muchachos descansen bien. Este jueves tendremos un poquito de recuperación, ojalá descansemos bien estos dos días que nos vienen bien para llegar al domingo con mucha fuerza y presentar un partido con la idea de llevarnos el grupo”, sentenció el exseleccionador mexicano.