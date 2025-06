Místico pierde la mascará durante el Grand Slam México AEW-CMLL

Una vez más, el corazón de la Ciudad de México vibró con una gran función de lucha libre en la Arena México, solo que en esta ocasión fue la empresa All Elite Wrestling la que dio la campanada con el esperado Grand Slam México. En este importante evento, que fue televisado, grandes luchas tuvieron lugar, pero una que destacó fue la de Místico vs. MJF.

En la cartelera, el enfrentamiento más esperado fue el del Rey de Plata y Oro contra de Maxwell Jacob Friedman. Este duelo fue uno que preparó el terreno durante semanas, teniendo promos increíbles en los que el luchador estadounidense amenazó con arrebatarle la máscara al mexicano.

Al momento de cruzar caminos en el ring, la expectativa fue superada con los mejores movimientos de cada uno, pero la lucha quedó sin resultado por una descalificación; sin embargo, las acciones no quedaron ahí, ya que luego de haber sonado la campana, Maxwell decidió cumplir su promesa y desenmascarar al ídolo e incluso burlarse al ponerse su tapa.

Este hecho sorprendió a todos los presentes e incluso un fan que, de acuerdo con información de Fightful Select, un fan lo esperó en su hotel para confrontarlo airadamente sin escalar a un suceso más grande.

¿Cuáles fueron los resultados del resto de la cartelera?

En el arranque de la unción, Bandido, Atlantis, Atlantis Jr., Templario, Daniel Garcia, Brody King y Adam Cole derrotan a Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher, Josh Alexander, Brody King, Hechicero, Dax Harwood y Volador Jr. por cuenta de tres.

Kazuchika Okada superó de manera magistral a Mark Briscoe haciendo muestra de su estilo sorpresivo y artimañas dentro del ring.

Hologram hizo lo propio al imponerse por la cuenta de tres en la lona a Ricochet, Mascara Dorada y Lio Rush.

Mercedes Mone dio la sorpresa y derrotó a Zeuxis para convertirse en la nueva Campeona Mundial del CMLL.

La noche cerró con la victoria de Death Riders (Jon Moxley y Wheeler Yuta), The Young Bucks (Matthew y Nicholas Jackson) y The Beast Mortos ante Will Ospreay, Swerve Strickland, Samoa Joe, Katsuyori Shibata y Powerhouse Hobbs.