“Son una bola de pen...”: Martinoli insulta a Faitelson y a integrantes de TUDN

Christian Martinoli y Luis García se han vuelto tendencia en redes sociales por ofrecer narraciones de los juegos de la Selección mexicana en YouTube después de que TV Azteca no adquirió los derechos de transmisión de la Copa Oro.

Insulta a Faitelson

Durante el juego del Tri contra Surinam, el comentarista deportivo volvió a contraatacar a David Faitelson y a TUDN al llenarlos de insultos, recordándoles nuevamente que, el día que decida hacer periodismo, se los lleva de calle.

Todo comenzó cuando Jorge Campos, quien estuvo presente en esta transmisión, dijo en tono de broma que Martinoli no sabía nada de futbol, por lo que este aprovechó para irse contra Faitelson y sus haters.

“¿Usted también ya está montado en esa ola? Ese wey no sabe nada, es un payaso, ya sáquenlo, es un narrador asqueroso, ofende a los jugadores, ofende al periodismo, es prensa vomitiva, y qué más linduras dicen esta bola de pendej@s, doctor”, comenzó diciendo.

“Yo fui a la universidad y el día que quieran les doy una rebasada, esto es porque se me antoja y me divierto, me pongo a hacer periodismo y los hago mierd@”, añadió en tono de burla.

Ya no narrarán Mundial de Clubes

Es importante mencionar que, durante la transmisión del juego entre México y Surinam, Christian Martinoli y Luis García compartieron que ya no narrarán el Mundial de Clubes. Aunque hicieron énfasis en que se trataba de una cuestión de logística, varios aficionados lo relacionaron con un intento de veto de TUDN.