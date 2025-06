Choques de ensueño y estrellas internacionales encenderán la Arena México en Fantasticamania

La Arena México se prepara para recibir una de las funciones más espectaculares del año: Fantasticamania México, el gran cierre de la semana internacional de lucha libre, que reunirá a estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), New Japan Pro Wrestling (NJPW), All Elite Wrestling (AEW), Ring of Honor (ROH) y RevPro este viernes 20 de junio.

¿Qué sorpresas tendrá Fantasticamania?

La función contará con nueve combates de alto calibre, donde el talento mexicano e internacional se enfrentará en choques inéditos. En la lucha estelar, Místico y Máscara Dorada buscarán imponer su estilo ante los representantes de AEW: Bandido y Hologram, en un duelo que promete calidad y espectacularidad.

Después de nueve años, Volador Jr. y Ricochet se verán las caras, en un mano a mano que formará parte de la lucha semifinal, y que pondrá a la afición dividida, dada la destacada trayectoria que tienen ambas figuras.

Además, el integrante del Sky Team, Neón, enfrentará a Kevin Knight en un explosivo match relámpago con límite de 10 minutos.

Por primera vez en la Arena México chocarán dos de las facciones más importantes del mundo: “Los Ingobernables” de Japón contra el “United Empire”. De una esquina arribarán los japoneses Hiromu Takahashi y Shingo Takagi, quienes se unirán con Titán; este último dio por terminada la facción y se medirán ante Templario, TJP y Francesco Akira.

En representación del CMLL, Último Guerrero se medirá a la figura japonesa Yota, quien busca dejar huella en México y consolidarse como campeón en tierras aztecas.

También, Mercedes Moné tendrá su primera defensa del Campeonato Mundial Femenil del CMLL frente a La Catalina, mientras que Thunder Rosa y La Jarochita se verán las caras en un intenso mano a mano.

Rugido, Magnus, Zandokan Jr. y El Difunto unirán fuerzas para representar al CMLL, en una dura misión al luchar ante Lio Rush, Action Andretti, Rocky Romero y Robbie X.

Mientras que el arranque de las acciones aparecerá Kira para luchar ante Red Velvet; sin duda, un programa de primera.