¿Otra vez? Se suspende partido de Mundial de Clubes y vacían el estadio

Este viernes 20 de junio el partido entre Benfica y City Auckland de la jornada 2 del Mundial de Clubes 2025, fue suspendido durante el medio tiempo, antes de iniciar la segunda mitad debido a la tormenta eléctrica que se registró durante el encuentro en Orlando.

Benfica se mantenía con la ventaja por la mínima con gol de Ángel Di María en los últimos minutos antes del silbatazo final en la mitad del encuentro. Pocos minutos después se activó el protocolo de seguridad debido a la tormenta eléctrica con lluvia intensa, ya que se registraron “excesivos rayos”, lo que llevó a desalojar el lugar, tanto para jugadores, árbitros y los aficionados que se encontraban presentes.

Hasta el momento no se ha podido reanudar el partido y se espera un comunicado oficial que permita regresar al terreno del juego.

Partidos del Mundial de Clubes son suspendidos por tormenta eléctrica

Durante el torneo del Mundial de Clubes se han registrado varios partidos detenidos debido a las condiciones climáticas. Los encuentros previstos que también se mantuvieron a la espera por el protocolo de seguridad fueron: Ulsan Hyundai vs. Mamelodi Sundowns, Pachuca vs. RB Salzburg y Palmeiras vs. Al‑Ahly.