¡Regresa la fiebre olímpica! El pebetero de París 2024 vuelve a encenderse

Mejores fotos

A detailed view of the Olympic Cauldron in the sky with the Lourve in foreground Una vista detallada del pebetero olímpico en el cielo con el Lourve en primer plano después de ser iluminado por los portadores de la antorcha, la atleta francesa Marie-Jose Perec y el judoca francés Teddy Riner durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París.

(Julian Finney/Getty Images)