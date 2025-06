‘Resetearon’ a Chicharito Hernández con fuerte golpe en juego contra Atlante - Video

La pretemporada de las Chivas rumbo al Apertura 2025 se empañó este viernes con un trago amargo cuando Javier “Chicharito” Hernández tuvo que dejar la cancha antes de tiempo, después de llevarse un fuerte golpe en la cara.

¿Qué le pasó a Chicharito Hernández?

El incidente ocurrió durante el amistoso contra el Atlante, en plena Copa Morelos, el “Chicharito”, que arrancó como titular con el Rebaño de Gabriel Milito haciendo dupla en el ataque con Alan Pulido, no pudo terminar el primer tiempo.

Al minuto 23, en un brinco por el balón en el aire, se topó de frente con el defensa azulgrana Francisco Reyes; el impacto fue de lleno en la nariz, dejándolo tirado en el césped, la sangre brotó de inmediato, y aunque el goleador intentó seguir en la batalla, el dolor fue más fuerte y pidió su cambio.

La jugada solo le costó una amarilla a Reyes, pero el daño ya estaba hecho. En las redes sociales, la reacción fue de todo un poco: desde la “carrilla” de algunos que comentaron “20 minutos aguantó”, hasta la solidaridad de muchos que de volada mandaron mensajes de apoyo al máximo anotador en la historia de la Selección mexicana.

A pesar del susto con su delantero, el Guadalajara sacó el resultado y ganó al Atlante 2-0, con goles de Armando González y un autogol de los Potros. Con esta victoria, Chivas amarró su pase a la final del torneo amistoso, donde ahora le toca medirse al León.

Aunque todavía no hay un parte médico oficial por parte del club rojiblanco, los primeros rumores apuntan a que la lesión no sería de gravedad; sin embargo, su presencia en la final de la Copa Morelos está en duda, ya que el cuerpo técnico no quiere arriesgar para nada a su delantero de cara al inicio del Apertura 2025.