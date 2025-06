Ricardo La Volpe estalla y llama payasos a Martinoli y García: “Vayan a un circo”

Las transmisiones de Christian Martinoli y Luis García en YouTube no han caído nada bien en los colaboradores de TUDN y ahora fue Ricardo La Volpe quien se lanzó en su contra.

¿Que dijo?

Fue durante una entrevista con el diario ESTO donde el extécnico argentino arremetió fuerte contra los comentaristas de TV Azteca, asegurando que él toma los partidos de futbol con seriedad y no como un circo.

“Me adapto, vivo en México, a la idiosincrasia de México. Me adapto, pero a mí me da risa, lo tengo que decir para que mucha gente se enoje o no se enoje, yo no veo una diversión en un partido de futbol” dijo.

“Vayan a un circo, ¿te acuerdas de los circos? Ahora desaparecieron pero los payasos que te hacían divertir; me llevaba, mi papá, cuando recién estaba caminando me llevaba, las carpas, los circos. Yo no tomo circo en un partido de futbol, la verdad, es una falta a este deporte”, añadió.

Asimismo, el extécnico de la Selección mexicana hizo énfasis en que a él no le gustan ese tipo de transmisiones, pero respeta a las personas que prefieren este estilo de narraciones.

“Si algunos les gusta escuchar en una relación de partido de diversión, risa, dicen chiste, bueno, la verdad, yo no me acostumbré a eso, en Argentino eso no existe”, sentenció.

Es importante mencionar que, tras las críticas de David Faitelson por sus narraciones en YouTube, Christian Martinoli dejó en claro que él comenta partidos para divertirse y entretener al público, no para hacer periodismo.