Aaron Rodgers avisa que jugará su última temporada en la NFL

Aaron Rodgers, recientemente firmó con los Steelers de Pittsburgh; sin embargo, todo indica que el paso del quarterback será efímero, debido a que declaró que está “bastante seguro” de que la temporada 2025 de la NFL será la última que juegue.

“Estoy bastante seguro de que esto es todo. Por eso solo hicimos un contrato de un año. Los Steelers no necesitaban añadir más años ni nada”, declaró el mariscal de campo al programa de radio The Pat McAfee Show. “Esto realmente se trata de terminar con mucho amor, diversión y paz para la carrera que he tenido”, agregó.

A principios de junio, Rodgers firmó un contrato de un año con los Steelers, por lo que señaló que escogió un buen lugar para terminar su carrera. “Ha sido un largo recorrido y lo he disfrutado, y qué mejor lugar para terminar que en una de las franquicias emblemáticas de la NFL, con Mike Tomlin y un gran grupo de liderazgo y grandes chicos y una ciudad que espera que ganes”, contó.

El cuatro veces MVP de la NFL, llegó procedente de los Jets de Nueva York, donde tuvo poca actividad debido a las lesiones; sin embargo, estará recibiendo un sueldo de 13.65 millones de dólares, que podría llegar a los 19.5 mdd con incentivos.

Aaron Rodgers, de 41 años, es el líder de los Packers de Green Bay en pases de anotación (475), porcentaje de pases completos (65.3) e índice de pasado (103.6), mientras que solo está detrás de Brett Favre en yardas de pase con 59 mil 55 y pases completos con cinco mil uno.

El quarterback fue nombrado MVP de la NFL en 2011, 2014, 2020 y 2021, además ganó el Super Bowl XLV (2011), donde también fue elegido como el mejor jugador. La temporada 2025 será la 21 en la carrera de Rodgers.