Checo Pérez: “Sí quiero volver a la Fórmula 1”

Sergio Checo Pérez vive su primer año sin estar en competencia en la Fórmula 1, después de 14 años consecutivos corriendo, y finalmente el tapatío reconoció que sí desea volver a la máxima categoría del automovilismo, pero siempre y cuando le llegue un proyecto que valga la pena.

En plática con el podcast ‘Desde el Paddock’, Pérez Mendoza aceptó que quiere regresar a la F1 debido a que no le gustaría que su carrera termine así. “Sí quiero (volver a la Fórmula 1), si llega el proyecto donde sienta que tengo que estar, donde debo estar. No quiero estar viajando por todo el mundo como tercer piloto o esperando una oportunidad. He sido muy afortunado con la carrera que tengo y quiero regresar porque no quiero terminar mi carrera así”, contó.

“También soy consciente que regresaré si vale la pena pagar el precio que hay que pagar por estar en la Fórmula 1, que es 24 carreras, toda una vida dedicada al deporte”, agregó.

Checo fue cuestionado sobre si es cierta la posibilidad de llegar a Cadillac o cómo van las negociaciones, después las múltiples especulaciones que han surgido. “Va bien, aún es temprano, por la temporada, por donde está, conforme vaya avanzando será todo más claro y podré llegar a una decisión final. No tengo prisa, sé que este año no voy a estar en Fórmula 1 y ya veremos qué pasa para el próximo año”, señaló.

Con estas declaraciones, Sergio Pérez confirma que sí tiene contemplado volver a la F1 y que está analizando sus opciones, pero que todavía no toma una decisión.

Red Bull está arrepentido

Memo Rojas, titular del podcast, también cuestionó a Checo Pérez sobre lo complicado que fue estar en una escudería como Red Bull, en la que todos las miradas estaban sobre ella, además de que los rumores terminaron pesando sobre el equipo para que decidieran dejarlo ir.

“También yo era un punto importante, porque cuando firmó contrato en Mónaco, todos hablaban de mi futuro. Tan fácil que como hubiera sido que el equipo me protegiera, pero no fue así. Ya nadie hablaba de otras cosas más que de mí”, dijo.

De igual forma le preguntaron si cree que le debían una disculpa por despedirlo pese a que tenía contrato por dos años más, a lo que Sergio respondió que no, pero cree que sí están arrepentidos.

“No (le deben una disculpa). Al final el deporte es así y se tomaron decisiones porque hubo demasiada presión que ellos mismos generaron. Pero yo sé que muy en el fondo están arrepentidos y lo sé de muy buena fuente”, apuntó.