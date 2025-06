Denis Bouanga pediría ‘humilde’ sueldo de más de 200 mil pesos al día con América

El América quiere reforzarse fuerte en el ataque y por ende, tiene en la mira a Denis Bouanga, estrella de Los Ángeles FC que, por si fuera poco, fue el jugador que los eliminó del Mundial de Clubes 2025.

Por tal motivo, la directiva azulcrema comandada por Santiago Baños, ya preguntó por el jugador de 30 años y la respuesta del LAFC es clara, 12 0 13 millones de dólares más la carta de Javairo Dilrosun.

Pediría brutal salario

El alto precio en el que el equipo de la MLS ha tasado a su figura para dejarlo ir no es el único impedimento, ya que el jugador estaría pidiendo un brutal sueldo que lo convertiría en el mejor pagado del América.

Denis Bouanga se acerca al América. Foto: Getty Images

De acuerdo con el periodista, Fernando Esquivel, Denis Bouanga ya le dejó en claro a las Águilas que desea ganar de entre 3 y 4 millones de dólares, es decir, de 60 a 80 millones de pesos mexicanos al año.

Esto significa que el futbolista gabonés estaría ganando un aproximado de 220 mil pesos al día si ficha con el cuadro de Coapa.

Aunque América necesita cubrir esa posición por la probable salida de Brian Rodríguez, los altos mandos del club ya no estarían tan seguros de fichar a Denis Boaunga, pues consideran que el tema de la edad no se equipara con el alto precio que está tasado y el salario que exige, ya que piensan que puede aguantar en un buen nivel máximo 3 o 4 años más, además de que a largo plazo no recuperarían la inversión debido a que no podrían venderlo a un alto precio.