¡Reto de alto impacto! Ángel de Oro y Niebla Roja quieren los cinturones de Templario y TJP

El Consejo Mundial de Lucha Libre se prepara para presenciar un posible duelo de alto calibre entre dos de las mejores parejas del circuito internacional. Por primera vez desde que obtuvieron el Campeonato Mundial de Parejas de NJPW Strong, Templario y TJP han coincidido nuevamente en la Catedral de la Lucha Libre, y no tardaron en encender la emoción con un reto abierto en busca de sus primeros retadores oficiales.

El desafío no pasó desapercibido y la respuesta fue inmediata. Ángel de Oro y Niebla Roja, actuales monarcas del Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), respondieron al llamado tras su participación en el tradicional Domingo Familiar.

Sin rodeos y con toda la autoridad que les brinda su palmarés, los llamados Hermanos Chávez levantaron la mano para enfrentar a los miembros del United Empire. Con un largo e impresionante reinado en el CMLL y 22 defensas exitosas, dejaron claro que están listos para sumar un nuevo logro a su legado.

“Templario y TJP, escuchamos que están buscando rivales, no tienen que buscar más que a la mejor pareja del CMLL, y si no les queda claro, con 22 defensas, ¿qué más quieren? Estamos a sus órdenes, no le rasquen más, aquí están sus retadores”, sentenciaron los gladiadores.

Ángel de Oro y Niebla Roja quieren seguir haciendo historia como dupla, tras más de tres años como campeones mundiales de parejas del CMLL, tienen el objetivo de adueñarse de unos nuevos títulos.

Los miembros del United Empire buscan una primera defensa exitosa

Templario y TJP conquistaron los cinturones de NJPW Strong el pasado 9 de mayo y ahora que están reunidos en territorio mexicano, buscan demostrar su fuerza como campeones internacionales.

Este enfrentamiento podría marcar un antes y un después en la rivalidad entre el CMLL y NJPW Strong, dejando a la afición con altas expectativas sobre una lucha por la supremacía en el terreno de las parejas.