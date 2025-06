¡Sale con todo! Torrent revela la estrategia de Rayados para conseguir el pase a octavos de final

Falta muy poco para que nuevamente en la cancha del Rose Bowl aparezca el Monterrey para intentar ganarse el boleto a la siguiente ronda del Mundial de Clubes y si bien en esta ocasión el rival en el papel parece una presa fácil, las circunstancias ante el Urawa Red Diamonds obligan a Domènec Torrent a salir con una gran estrategia.

¿Qué fue lo que dijo Domènec Torrent sobre la estrategia de Monterrey?

Fue en la conferencia de previa al duelo decisivo de esta semana, que el estratega español se atrevió a señalar la posición en la que se encuentra el equipo en la actualidad, apuntando a una apuesta grande para sacar el resultado.

Asimismo, el estratega hizo especial énfasis en las aspiraciones del club, apuntando a que el camino hasta acá no puede ser cuestionado, ya que han conseguido más de lo que se tenía presupuestado y si bien no se han dado los goles, no es culpa de los delanteros.

“A veces oigo comentarios que tendríamos que marcar goles, pero si no, no tendríamos los puntos. Tienes que saber a quién enfrentas. Ante Inter era controlar la situación. Antes de venir a jugar el primer encuentro todo mundo hubiera firmado un punto de seis, tenemos dos, uno más de lo pensado y nadie pensaba que podíamos empatar a Inter y no tienen culpa los delanteros, ni la gente en ofensiva”, apuntó el director técnico.

Domènec Torrent confía en que Rayados venza a Urawa Reds. Foto: Stu Forster/Getty Images

Asimismo, Torrent se encargó de dejar en claro que la postura de su equipo es salir a conseguir el boleto a toda costa, ya que no hay más opciones para seguir con vida en el Mundial de Clubes.

“Mañana sabemos que tenemos que atacar y no nos queda de otra. No tenemos otras opciones y no podemos pensar más que ganar“, sentenció el entrenador de Rayados.