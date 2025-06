Andrés Guardado revela que el Tri armó fiestón en pleno Mundial: “Nos tocó El Recodo”

Andrés Guardado, histórico capitán de la Selección mexicana de futbol, confesó recientemente que el Tri armó tremendo fiestón durante una Copa del Mundo.

¿Cómo y dónde ocurrió?

Fue durante un evento organizado por Diageo, patrocinador del Mundial 2026, donde el Principito reveló está anécdota que ocurrió durante la justa de Alemania 2006.

El exjugador del Real Betis, recordó que Ricardo La Volpe les había dado un día libre, por lo que decidieron hacer una convivencia con las familias, pero cuando llegó, se encontró un tremendo fiestón con la Banda El Recodo amenizando.

“De repente me dicen mis compañeros, ‘oye, hoy bájate porque tenemos la tarde libre y va a haber una comida familiar en el hotel. La Volpe, que era nuestro entrenador, era muy estricto y me dijeron, ‘no va a estar, la vamos a armar aquí en el hotel’. Bajé y de repente me encontré con un fiestón, con la Banda El Recodo tocando para nosotros solos”, comenzó diciendo.

Andrés Guardado recordó que Ricardo La Volpe llegó pasadas las horas y él fue el primero en desaparecerse, ya que siempre lo agarraba de bajada; sin embargo, reconoció que es una anécdota que recuerda con mucho cariño.

“Estábamos en un Mundial, a tres días de enfrentar a Portugal y de pronto pasaron dos, tres, cuatro horas y llegó La Volpe. Me desaparecí porque aparte siempre me agarraba a mí de bajada con los regaños. En su momento me sorprendió mucho porque estábamos en un Mundial y de repente con la Banda El Recodo y con las familias, es algo que no estaba acostumbrado a vivir y lo recuerdo con mucho cariño”, sentenció.

Es importante mencionar que, de acuerdo con las palabras del Principito, esto se trató de una convivencia entre jugadores y sus familiares, por lo que no causó polémica como otras fiestas en la que seleccionados han sido acusados de convivir con mujeres.