¡El sacrificado! Gabriel Fernández apunta a dejar Cruz Azul para dar paso a Luka Jović

(Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

La participación de Cruz Azul en el mercado de fichajes sigue sin cerrar una incorporación concreta a la plantilla de Nicolás Larcamón; sin embargo, los rumores en las últimas horas se comienzan a intensificar, pronosticando una lluvia de entradas y salidas que iniciarían con la llegada de Luka Jović en el lugar de Gabriel Fernández.

Desde hace un par de semanas se ha comentado que el cuerpo directivo de la Noria puso su mirada en el goleador serbio Luka Jović, pero para su llegada deben liberar una plaza de No Formado en México. En este marco, muchos nombres comenzaron a sonar como alternativas, siendo el de Giorgos Giakoumakis el primero, pero rápidamente perdiendo fuerza ante el Toro.

Recientemente, el representante del delantero uruguayo es quien hizo ruido en torno a la salida del futbolista, asegurando que hay un equipo interesado en sus servicios y que existe la posibilidad de que estos solicitaran una cesión por seis meses para retomar nivel y regresar a Cruz Azul.

“Iván Alonso tiene mucha coherencia en cómo maneja el club. Ellos tampoco ven con malos ojos que salga y que vuelva a recuperar el nivel que hizo que Cruz Azul invirtiera por él. Si bien no lo tenía en mente, Peñarol siempre seduce, ¿no? Y él no ve con malos ojos venir seis meses y tener los minutos que no está teniendo Cruz Azul y volver a sentirse protagonista", aseguró Edgardo Lasalvia, representante del goleador.

Cruz Azul necesita desprenderse de otro extranjero

Es importante mencionar que hasta el momento no ha trascendido una oferta de Peñarol a Cruz Azul, pero puede que esta llegue en los siguientes días. Sumado a esta posibilidad, los celestes buscan otra salida en caso de que llegue José Pardela desde Necaxa.

En ese caso, el apuntado vuelve a ser Giorgos Giakoumakis, pero en caso de mantenerse sin ofertas, otro nombre que podría ser transferible es Lorenzo Faravelli.