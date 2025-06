Juan Carlos Osorio se lanza contra Chivas: “Me acusaron de algo indigno”

Juan Carlos Osorio sonó durante un momento para ser nuevo entrenador de Chivas después de la salida de Gerardo Espinoza al término del Clausura 2025.

¿Por qué no llegó?

El Predicador estuvo a nada de tomar las riendas del Guadalajara, pero finalmente su arribo no se concretó, por lo que recientemente rompió el silencio sobre cuáles fueron los motivos.

En entrevista con David Faitelson, para el programa Faitelson Sin Censura de TUDN, el estratega colombiano reveló que ya tenía todo acordado para dirigir al cuadro rojiblanco.

Sin embargo, a la mera hora las cosas cambiaron y Juan Carlos Osorio acusó a Chivas de difamarlo de una forma humillante.

“Estábamos en Santa Fe, en Ciudad de México. La gente de Chivas me dijo que mañana viajábamos a Guadalajara para la presentación. Camino al aeropuerto me dijeron que no y me acusaron de algo indigno y humillante”, reveló.

Pudo dirigir a Costa Rica

En esta misma entrevista, el entrenador colombiano también dio a conocer que estuvo a punto de ser técnico de Costa Rica antes que Miguel Herrera, pero que no aceptó porque estaba comprometido con los Xolos de Tijuana.

“Me ofrecieron dirigir a Costa Rica antes de que firmaran a Miguel Herrera, pero yo le dije al jefe (Jorge Alberto Hank) que no podía dejar tirado el proyecto de Xolos”, sentenció.