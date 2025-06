Night of Champions en Arabia Saudita: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Night of Champions

Este fin de semana un nuevo evento en el calendario de la WWE promete poner a los aficionados de pie con una lluvia de emociones gracias a las grandes rivalidades y choques impensados que prometen continuar rivalidades e iniciar nuevas historias de cara a la segunda parte del semestre.

El combate más llamativo de la cartelera es sin duda el que cruza el camino de John Cena y CM Punk, este último llegando con la intención de arrebatarle el Campeonato Indiscutido de la WWE al líder de Cenation, mismo que retiene con éxito desde WrestleMania 41 en Las Vegas.

Por su parte, el evento también contará con la definición de los torneos Rey y Reina del Ring, mismos que han estado en eliminatorias durante semanas y que en esta ocasión deja a los finalistas frente a combates de alarido que prometen un choque electrizante.

Por el lado masculino, Randy Orton se medirá ante su antiguo compañero y amigo Cody Rhodes. Por su parte, la división femenina verá a dos grandes gladiadoras como Asuka y Jade Cagrill en el ring. Mencionar que en ambos combates los ganadores aspiran a una oportunidad por el campeonato de máximo de sus divisiones en SummerSlam.

Por último, un combate que también apunta a robarse los reflectores es aquel en el que Jacob Fatu defenderá el Campeonato de los Estados Unidos contra Solo Sikoa. Un gran combate que se ha cocinado desde hace varias semanas en los shows de la WWE.

¿Cuál es la cartelera completa del evento?

John Cena vs. CM Punk / Campeonato Indiscutido de la WWE

Jacob Fatu (C) vs. Solo Sikoa / Campeonato de los Estados Unidos

Rhea Ripley vs. Raquel Rodríguez / Street Fight

Cody Rhodes vs. Randy Orton / Final Torneo King of the Ring

Jade Cargill vs. Asuka / Final Torneo Queen of the Ring

Karrion Kross vs. Sami Zayn

¿Dónde y a qué hora ver el evento?

Hora: 11:00 horas

Fecha: Sábado 28 de junio

Transmisión: Netflix