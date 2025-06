¿Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana? Javier Aguirre habla sobre su posible convocatoria

La Selección Mexicana sigue en su preparación de cara al Mundial 2026 con duelos en la Copa Oro y aunque falta poco para verlos nuevamente en actividad, la baja de Luis Chávez fue la que dio la campanada ante los aficionados, ya que esta parece ser de una larga recuperación que podría costarle la justa.

Una ruptura de ligamento cruzado fue la que se reportó tras uno de los entrenamientos del combado azteca y por ello, muchos han especulado que quizás no pueda llegar a tiempo para ser parte de la convocatoria que represente México en suelo nacional, de Estados Unidos y Canadá.

Recordar que la recuperación de la lesión puede ser de hasta ocho meses, a los que también se les debe sumar su adaptación y recuperación de nivel. Por ello, en conferencia de prensa se le preguntó a Javier Aguirre por la posibilidad de un llamado a Álvaro Fidalgo, jugador del América, que de nacionalizarse, podría ser contemplado.

¿Qué dijo El Vasco ante esta posibilidad?

“No puedo decir eso, todavía no. Entiendo la pregunta concreta, con nombre y apellido, pero sería de alguna forma una situación compleja en la que todos pueden preguntar por jugadores y es especular. No me gusta hablar de la gente que no está aquí“, aseguró el mexicano.

Asimismo, Aguirre señaló que por ahora solo piensa en el grupo que tiene hasta el momento, ya que es con el que trabajará justa la justa mundialista y con el que piensa vencer a Arabia en la Copa Oro.

“Estamos los que estamos, es una baja sensible y lo vamos a extrañar, pero estamos centrados en el juego siguiente. Tenemos dos jugadores que no están disponibles, César Montes y Luis Chávez, pero con el resto trataremos de superar a Arabia y meternos a semifinales, es a lo que estamos centrados”, sentenció el estratega de la Selección Mexicana.