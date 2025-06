¿Responde a Cruz Azul? Alexis Gutiérrez asegura que es un sueño cumplido jugar para el América

El mercado de fichajes en la Liga MX ya tuvo su primera sorpresa y esta fue el fichaje de Alexis Gutiérrez al América luego de su paso por Cruz Azul. El mediocampista llegó a cambio de cinco millones de dólares como pedido especial de André Jardine dejando una contundente declaración en su presentación.

Previo a que el jugador pasara de la Noria a Coapa, Cruz Azul se encargó de despedirlo mediante una publicación en redes en la que, manteniendo un poco de la rivalidad, decidieron no desearle suerte al jugador en su nuevo reto (América), pero recordarlo por sus buenos momentos.

Tras ello, el cuadro azulcrema compartió una entrevista con el exGuadalajara en donde revela que desde muy pequeño su corazón siempre die para el América. Incluso afirmado que el llegar a este nuevo equipo es un auténtico sueño para él, pues desde que vio la camiseta se enamoró de ella.

¿Qué comentó Alexis Gutiérrez?

“Tenía dos o tres años en esa foto, caminaba y ya me gustaba el futbol, estar detrás de la pelota y tengo un tío que es muy americanista y me gustó, empecé agarrarle cariño y si es un equipo que me gustó desde muy chico“, señaló el jugador.

Asimismo, este apunto a un sentimiento de orgullo por enfundarse en la camiseta del cuadro capitalino, aun sabiendo que este es el acérrimo rival de sus dos anteriores equipos, América y Cruz Azul.

“Para mí es un orgullo poder estar en este club tan grande como lo es América. Representa una oportunidad grande en mi carrera, dar un paso importante y poder seguir creciendo. Sí es algo que tenía en mente jugar en un equipo tan grande como es América era un sueño para mí y ahora que lo estoy cumpliendo es una sensación muy linda”, sentenció el jugador, quien también aseguró que viene sumar.