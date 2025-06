¡Una locura! Con la intervención de Rollings y Penta, John Cena retiene el campeonato de la WWE

Un evento plagado de emociones fue el que los aficionados de la WWE pudieron ver en Night of Champions en Arabia Saudita. Con una cartelera de ensueño, las superestrellas prepararon el terreno para un cierre trepidante en el que John Cena y CM Punk se enfrentaron por última vez, dando la victoria al líder de Cenation.

La lucha estelar de la noche, que a muchos trajo recuerdos de una de las más grandes rivalidades que ha tenido la WWE, se desarrolló con gran ritmo, emocionando al público con la calidad de los gladiadores y falsos finales que pusieron a todos de pie.

Sin embargo, ninguna secuencia fue tan electrizante como la final, aquella en la que el Best in the World, con la victoria casi en las manos por un Cena noqueado, exige que venga un juez desde backstage, pero siendo Seth Rollings el que aparece para canjear el maletín del Money in the Bank.

Con Bron Breakker y Bronson Reed de su lado, Rollings se dispuso a deshacerse de Punk para el canjeo y al llamar al referee, Cena apareció para detener su camino desencadenando un ataque de furia de los secuaces del visionario.

Para detener este dos contra uno, primero Penta y luego Sami Zayn se hicieron presentes para detener las acciones. Ya sin interferencia, Rollings golpeo a Punk para intentar el cambio, pero Cena lo eliminó e hizo la cuenta para retener en una de sus últimas defensas.

¿Qué sucedió en el resto de la noche?

Por su parte, Jade Cagrill superó a Asuka con un jaded para convertirse en la tercera ganadora del Queen of the Ring en la historia de la WWE.

El Campeonato de los Estados Unidos cambio de manos gracias al debut de Hikuleo, un nuevo samoano que ayudó a Solo Sikoa a derrotar a Jacob Fatu y ganar su primer cinturón main roster.

Sami Zayn derrotó a Karrion Kross sin complicaciones en un combate que supo robar el interés de la fanaticada.

Posteriormente, Raquel Rodríguez y Rhea Ripley chocaron en un street fight en la que diferentes secuencias paralizaron a la audiencia, pero al final fue Rhea la que venció gracias a un riptide desde el esquinero.

En el King of the Ring masculino, Cody Rhodes superó a Randy Orton aprovechando que este último desprotegió el esquinero y estrellándolo contra el mismo para hacer la cuenta de tres.