Vampiro Canadiense confiesa que pensó en quitarse la vida antes de su transformación

En un giro fascinante de su ya enigmática carrera, el icónico Vampiro Canadiense conversó en exclusiva con Publimetro para desvelar una nueva faceta que promete llevar el terror y lo paranormal a otro nivel.

Ian Hodgkinson —su nombre real— compartió su faceta más íntima y espiritual; desde sus nuevos proyectos con plataformas internacionales hasta su incursión en el mundo del terror y la magia, el exluchador habla sin filtros sobre su lucha personal contra la oscuridad, el poder transformador del amor, y cómo encontró paz en medio del caos

Alejado de los cuadriláteros, pero más cerca que nunca de la esencia de su propio mito, el legendario luchador abre su alma y sus nuevos proyectos, donde la magia, las energías y una visión particular del miedo se convierten en los protagonistas de su reinvención creativa.

En exclusiva con Vampiro Canadiense:

Trabajas en una nueva faceta con muchos proyectos. ¿Por qué dar este paso del ring a la creación audiovisual de terror?

— Pues es algo que yo tengo en la mente desde siempre. Yo vengo de este mundo y siempre fui fan del punk y la música industrial. Siempre vestido de negro, mi nombre en mi trabajo es Vampiro, mis hábitos son extraños de la noche, me encanta estudiar magia, vivo este tipo de vida. Realmente no fue una transición; fue ya, por fin, enfocarme en lo que siempre me ha llamado la atención. El personaje de Vampiro en la lucha libre es muy limitado. La única manera de comunicarme era con el físico, con golpes o sufrimiento. Hoy, como estaba estudiando magia y psicología, ya tengo la oportunidad de crear con diferentes percepciones, y eso es lo que me mueve.

Vampiro Canadiense (Cortesia)

Firmaste una alianza con Cineverse, ¿en qué consiste?

— Habrá tres o cuatro etapas. Empezaremos con un podcast en inglés y la creación de contenidos en un sitio de membresías. La información que comparto es delicada; hablamos de magia, crimen, energías. Queremos hacerlo con respeto, sin banalizar, cuidar muchísimo el contenido porque voy profundo, detrás de la mentalidad del crimen, de la historia espantosa. Estoy emocionado, me gusta estar en el caos.

¿Cómo interactúas con toda esta energía que te rodea?

—En mi magia yo tengo una relación, una comunicación, una manera en que las energías saben mi intención. Yo no vengo a descubrir o exponer para que la gente me vea. Yo voy para entender, comunicarme. Cuando eres un mago que practicas esto, también es un ganar-ganar; no entras porque sí, tienes que hacer la preparación. La energía que tú mandas y que regresa, está escuchando, está captando tu esencia. La otra gran parte de protección es la comunicación que tengo con mi mujer. Es un nivel íntimo, muy erótico, pero no es sexual, es sensual, es una vibración, una conexión con ella. Ella es doctora, sabe mucho de ciencia, y yo soy la otra parte, pero mezclamos lo que existe entre ambos. Esa es mi protección; no lo hago con malicia, y eso es clave.

¿De que serán los documentales que presentarás?

— Está la casa de Aleister Crowley en Messina, en Italia; yo quiero pasar la noche ahí haciendo uno de sus rituales y lo voy a explicar de dónde viene, de qué tipo de magia es. Hay uno en Guadalajara que estoy fascinado, es mi obsesión: el Panteón de Belén. Hay otro en Nueva York, otro en Las Vegas. Y hay una leyenda urbana en Nápoles, Italia. Nadie sabe que ahí hay una tumba y una iglesia de Vlad Drácul. Es Drácula, pero en Transilvania, Italia. Escondido, pero entras y está su tumba, su ropa, las pinturas. Yo quiero convivir esta experiencia y mostrar lo que estoy encontrando.

Tu rol no es solo de conductor, sino que también coproduces y escribes. De estas facetas, ¿qué es lo que más te gusta?

— Crear y escribir. Estoy estudiando mucho cine de inteligencia artificial. Es el futuro. Está cambiando el planeta. Ya tomé varios cursos para entender a usar esta tecnología. Yo quiero contar historias, leyendas urbanas, pero no puedo ir a Perú y ver cómo construyeron una pirámide, o por qué una leyenda de vampiros en el Panteón de Belén. Pero con inteligencia artificial puedo crear una imagen parecida para ayudar a contar la historia. Hay tanta basura en internet que yo quiero contar algo histórico, algo que te provoque, que busques un libro, que estudies, que vivas la experiencia en vivo.

Pasando al lado deportivo, y considerando tu jerarquía en la lucha libre, ¿qué opinas de la compra o adquisición de la WWE a la AAA?

— La lucha libre mexicana no va a morir, simplemente es una empresa que fue comprada para evolucionar. La Arena México y todos los independientes van a seguir, la lucha libre va a seguir. Creo que es algo bueno porque es una evolución. Para poner el nombre de México en el deporte. Todo el mundo sabe que el estilo de lucha es único. No van a invertir medio millón de dólares porque no tienen nada más que hacer, no sabemos el plan, pero si hay lucha libre en su idioma con su gente en Netflix, quiere decir que hay un plan grande.

¿Habrá oportunidad de ver a Vampiro en alguna función de WWE?

— Si me llaman y me ocupan para algo, sí.

Vampiro Canadiense (Cortesia)

¿Cuál consideras que ha sido el momento más alto y bajo de tu vida?

— El más bajo fue cuando perdí el control del nivel de fama que yo tenía. Estaba en el peor momento de mi vida físicamente, económicamente, mentalmente. Estaba pensando en suicidarme. Era muy cabrón. Eso fue lo más bajo luchando. El mejor momento es cuando gracias a Dios o al Creador, encontré el amor de mi vida. Es una historia espectacular y ha sido la mejor enseñanza que he tenido. El nivel de confianza y seguridad que tengo con esta persona, la comunicación. Esto sí es un regalo de Dios, la neta. Porque no lo busqué y ella tampoco. Dios encontró a dos personas que necesitaban eso y nos dio la oportunidad. No fue una atracción de un día. Fue algo que pasó hace 28 años, pero yo estaba casado, ella estaba casada, y era imposible. Nunca hablamos, pero supimos que había una conexión. Era como: “Esa es mi alma gemela”. Y ya perdimos contacto por 25 años. Yo hice mi vida, la suya. Cuando yo estaba a punto de suicidarme, así de “su chingada madre, ya no hay mañana”. Recibí una llamada para un evento de autógrafos en Estados Unidos como el Vampiro. Yo no quería ir, odiaba estar cerca de la gente, me provocaba ataques de pánico. Pero necesitaba el dinero. Así que fui. Llegué a mi hotel, enojado, tiré mi maleta. Y de la nada, iba a bajar en el elevador para pelear con el promotor. Abrí la puerta y choqué con esta mujer.

Ella dio tres pasos hacia atrás y me dijo: “Hace dos noches le pregunté a Dios por qué no estoy feliz. ¿Quién es mi amor? Nunca en mi vida estuve enamorada”. Hice algo y Dios dijo “conmigo” y “ayúdame a encontrarlo”. Dos días después nos chocamos. Desde ese momento, decidimos casarnos. Empezamos como si fuera una segunda vida. Era un momento que cambió mi ser, mi razón de vivir, encontré el camino y llegué a tener paz y estabilidad. Fue un momento sagrado para mí. Creo que fue el momento más impactante de mi vida.